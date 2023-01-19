赖清德角逐大位的罩门

来源：联合新闻网

作者：李坤隆

赖清德在党员投票率不高的情况下，以极高得票率当选民进党主席，而且极可能将代表民进党角逐总统大位。不过，未来赖清德要面对的问题十分复杂，如果无法跨越，优势就可能变劣势，这是赖清德必须认真审酌的地方。

在人事布局上，赖清德如果无法摆脱派系阴霾，对于一个掌握大权的人来说，应不是好事；更何况将来如果掌握大权，恐怕会让民众更感到忧心。

至于政治立场改变，也是一大罩门，尤其当初他提及自己是“务实的台独工作者”，说的时候是义正词严，现在却要大家将焦点放在“务实”上面，显跟当初态度截然不同。在这样的情况下，争取中间选民或许就变得困难，尤其他又是台独支持者最理想人选，势必不可能放弃这一个最稳定的同温层，最后要如何在两者间取得平衡，绝对是赖清德要伤脑筋的。

最重要的关键是两岸关系，赖清德强调和平，并提到与蔡英文相同，但只要知道他的政治立场，就知道其中有很大的差异。而民众对两岸关系的不安，也将使赖清德在说法上调整，但是看到美国对赖清德的不信任，如何调整也考验他的政治智慧。

不管如何，我们还是希望赖清德可先确立自己的立场与策略；妥协是政治工作者的必然，转变也是政治工作者要面对的挑战。但终究他要竞逐的是大位，会影响2300万民众的福祉，我们必须用更严苛的角度评估。如果他在抉择过程就被看破手脚，就可能重蹈三年前与蔡英文竞争时雷声大雨点小的覆辙，那他就怨不得别人了！