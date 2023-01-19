来源：台湾《联合报》

作者：丘采薇、林河名

赖清德就任民进党主席，演说中开门见山提到未来将确实改革黑金及学伦问题，主动将民进党败选后不敢面对的核心关键搬上台面。过去蔡英文担任党主席时鲜少碰触的问题，终于从赖清德口中看到可能的革新契机。

赖清德特别让媒体“问到饱”，也凸显他和蔡英文担任党主席时截然不同的风格。民进党败选后，基层支持者不断批评地方的声音传不到中央，赖的动作也希望证明民进党还能“大鸣大放”，不再对人民“已读不回”。

较特别的是，赖清德演说时全程看稿，这与他平时风格不同。赖从政以来，几乎都是无稿演说，较明显的看稿场合只有两次。一次是2019年秋天，当时他终于决定与蔡英文搭竞选正副总统，在被宣布成为副总统候选人那天，赖从外套中拿出一张讲稿照读。第二次则是今天，赖完成宣誓后，幕僚将两张讲稿放在讲台上，让赖可以随时参考。

这两次罕见看稿的场合都有特殊原因，也都是赖从政的关键时刻。尤其演说内容涉及个人对“下一步”的态度，盼能“对准”听众，精确呈现。

不过，“赖主席”虽然展现与“蔡主席”不同的风格，但在两岸论述上，却极度“尊蔡”，除了务实地认定“台湾已经是一个主权独立国家”，没有另外再宣布台湾独立的必要，更强调会站稳蔡英文提出的“四个坚持”两岸路线。

纵使赖清德的两岸论述未见太多新意，但从他避谈“台独”、刻意凸显两岸路线“不会有意外”，加上从“抗中保台”改口“和平保台”的说法转变，确也看得出赖清德积极扭转外界、特别是美方对他的不放心。

只是，作为“民进党潜在最有机会的总统候选人”，随着总统初选及大选将陆续登场，势必面对更多敏感议题；除了两岸路线力保不失分，赖清德如何扮好“没有声音的副总统”，又能担当“卷起袖子的党主席”，这两个带有冲突的角色，不仅是个人能力的挑战、也考验他与蔡英文之间的权力克制及两人互信。