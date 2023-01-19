抗疫部署有序退场 总结经验改革医疗

来源：明报

明报社评

香港防疫措施陆续解除，只余隔离令及口罩令等限制，行政长官期望首季“解决所有问题”，今年内撤销所有防疫限制。取消隔离令是全面复常里程碑，意味正式确认冠病为风土病，可以当作一般传染病看待，隔离设施再无存在需要，可作其他社会用途，然而冠病病人的医疗需求，不会因为撤销隔离令而减少，“战疫时期”紧急医疗部署有序退场，可以避免混乱，方便感染者在过渡期求医取药。疫下遥距诊症及中医药推广，取得不俗发展，当局应该总结经验，因应居家安老等长远趋势，将遥距诊症融入基层医疗服务之中，以及加强中医药在香港医疗系统中的角色。

社区隔离设施改用途

指定诊所还原看形势

香港步向后疫情时期，通关进展良好，内部防控措施亦所余无几。兔年将至，早日走完最后一程复常路、防疫措施可撤尽撤，当然是社会上下共同愿望。香港内地首阶段通关，市民过关须持有48 小时核酸阴性证明，随着农历新年临近，近日大批市民前往检测中心做核酸检测，出现长长人龙，虽然承办商强调有足够人手及检测能力应付，然而从市民角度，省去核酸阴性证明一关，一定更为方便，期望次阶段通关实施时，核酸阴性要求可以撤去，又或改以快测替代。

目前香港仍然维持的内部防控措施，主要有院舍学校快测要求、隔离令及口罩令。因应农历年假人流和活动频繁，教育局日前决定维持学校快测要求至下月底，意味最快撤销时机是在3月初。口罩令方面，各方普遍视之为全面解除防疫措施的最后一步，观乎行政长官李家超“首季解决所有问题”的说法，相信有机会在冬季医疗服务高峰期过后，于3 月底之前撤去。相比之下，隔离令其实可以早些解除。内地全速复常，早前已经撤去冠病感染者隔离要求，香港暂时未有跟随，然而以目前香港的巩固防重症屏障，绝对有条件解除隔离令。春节假期将是首阶段通关后内地人南下首个高峰期，只要本地医疗系统应付得来，大可于1月底或2月初撤去隔离令。

取消隔离令，意味将冠病病症当作一般传染病看待，这是复常路上重要里程碑，具有象征意义。论现实层面，隔离令撤销后，无症状感染者如常上班，可以减少对公司运作的影响，亦方便自雇者开工挣收入；隔离设施毋须保留，当局可以将相关设施，改作其他用途，疫下一些医疗部署，也可逐步退场。

香港现有8个隔离设施，当中只有竹篙湾隔离设施仍在使用，其余均处于闲置状态。另外，为了提防冬季来临安老院舍爆疫，当局早前将亚博馆及多间体育馆改作暂托中心，然而自从本月初当局推行院舍原址隔离后，暂托中心入住率仅得7%，随着院舍已经逐步熟习原址隔离处理，政府大可于下月初关闭这些暂托中心，回复其原来用途，方便市民。香港土地资源珍贵，医卫局长昨天表示，特区政府会积极考虑将已确定不再需要的隔离设施，逐步有序转作其他非抗疫用途。启德及竹篙湾的隔离设施规模较大，只要加强公共交通配套，大可改为过渡房屋。

去年初第五波疫情爆发，百万计市民染疫，当局采取了一系列应对措施，包括将多间普通科门诊改为冠病指定诊所，以及为居家隔离轻症病人，提供遥距诊症服务等。隔离令取消后，冠病病症被视为风土病，理论上，医疗配套安排也应该跟其他传染病看齐，然而现阶段将指定诊所全数“还原”为普通科门诊，似乎亦有商榷余地，毕竟医疗需求不会因为撤销隔离令而减少，近期冠病新增感染人数虽见回落，但每日仍是数以千计，死亡人数也处于偏高水平，春节过后感染情况会否反弹，更是未知之数。指定诊所及遥距诊症服务，可收早发现、早治疗之效，有助减少住院重症，政府专家顾问孔繁毅主张现阶段保留这两项安排，当局可定期检视服务需求再作调整。有关建议，值得考虑。

遥距医疗续发展

强化中医药角色

香港遥距医疗发展一直落后于外国，经过冠病疫情洗礼，遥距医疗服务在港总算有较大突破。诚然，遥距诊症本身有其局限，医护无法与病人实体互动，未能透过临床检查以证实病情，但小病复诊又或简单听取身体检查报告，遥距医疗服务理应可以派上用场。香港人口老化，居家安老是大趋势；政府锐意发展基层医疗，提倡“治未病”，遥距医疗服务在这两方面都可以发挥作用，对行动不便的长者，帮助尤其明显，值得进一步发展。中医重视“治未病”，冠病疫情下，中医的作用得到更广泛肯定。后疫情时代，当局应该加紧促进中医药发展，推动中西协作治疗。香港首间中医院，预期2025年起分阶段投入服务，期待当局可以采取更多有效措施，强化中医药在香港医疗系统的角色。