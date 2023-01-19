俄扩军至150万人 称因应代理人战争

来源：明报

展开侵乌行动近一年的俄罗斯周二（17日）公布扩军计划详情，国防部长绍伊古宣布，将于未来三年把俄军总兵力目标从目前115万增至150万，在莫斯科及圣彼得堡成立新军区，并在邻近芬兰边境的卡累利阿（Karelia）地区建立新军团。克里姆林宫称扩军是因应西方国家发动“代理人战争”，俄方须确保国家安全。另一方面，俄外长昨天（18日）批评美国召集联盟解决俄罗斯问题，“如同纳粹德国领袖希特勒寻求消灭欧洲犹太人一样”。

邻近芬兰边境建新军团

俄军去年2月24日入侵乌克兰以来，从最初在东部及南部控制大片土地，到后来连番受挫及被迫在多个地点撤退，俄方先后局部动员及撤换俄军领导层人员，总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）上周就被委任领导侵乌行动。去年12月俄国已提出扩军至150万人的计划，绍伊古周二公布有关详情。他指出，扩军涵盖俄军所有部门，并协调交付新武器，也会在已控制的乌克兰领土上，建立自给自足的部队。另外，俄军亦会建立三个新的摩托化步兵师和两个空降师，以及合并多个旅级部队。

续增军备 发展“核三位一体”

俄官员将扩军及入侵乌克兰（俄称“特别军事行动”）描绘为跟北约直接对抗的一部分。克宫发言人佩斯科夫周二称这是西方国家发动代理人战争造成，又指俄国须确保国家安全。乌克兰总统泽连斯基周一在晚间演说称，俄罗斯准备新攻势夺取战事主导权，他说：“这刚好突显协调我们的行动、加快决策的重要性。”

此外，俄罗斯塔斯社（TASS）上周二（10日）报道，俄国今年将引进新潜艇、军舰及武器系统加强军力，其中今年稍后将有4艘潜艇及12艘军舰服役，俄军又会引入22个洲际弹道导弹发射器及3架图-160战略轰炸机。绍伊古本月初称，俄罗斯会继续发展“核三位一体”（Nuclear Triad，即洲际弹道导弹、核潜艇和战略轰炸机），保障国家主权和领土完整，以作为俄国的核盾牌。

逾50个为乌克兰提供援助的国家的代表本周稍后会到德国拉姆施泰因（Ramstein）空军基地举行“乌克兰防务联系小组”会议，讨论对乌援助。这个由美国领导的会议，成员包括所有北约成员国及其他关键盟友，为乌克兰提供各种援助。

称愿会谈 须解决俄安全问题

俄外长拉夫罗夫昨称，俄方尚未看到任何恢复乌克兰和平的认真提议，指俄国随时准备好与西方讨论这场军事冲突，以及回应任何认真的提议，但任何会谈都要解决俄罗斯更广泛的安全问题。他重申呼吁北约撤走部署在乌克兰等接壤俄国边境国家的军事设备，又批评美国利用乌克兰作代理人对俄发动战争，召集一个欧洲联盟解决“俄罗斯问题”，如同纳粹德国领袖希特勒寻求消灭欧洲犹太人的“最终解决方案”一样。“最终解决方案”为希特勒的大屠杀蓝图，最终导致600万犹太人及其他少数民族遭有系统屠杀。拉夫罗夫又表示美俄已中断战略对话，两国的关系亦不能再回到过去的状态。