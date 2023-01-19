蹉跎犹豫 侯友宜的重大警讯

来源：台湾《中国时报》

中国时报社论

2024大选“三脚督”最新民调，侯友宜支持度较上月锐减7.3%，赖清德、柯文哲分别成长约5%；侯友宜如有心问鼎大位，应视为重大警讯，若再不有所作为，就会如同2019年的韩国瑜，在犹豫蹉跎间，高人气再衰三竭，终而败选。

两岸政策 须证明不是草包

侯友宜自2018年当选新北市长，民意支持度始终居高不下，去年九合一选举以破6成得票率连任，成为2024总统大选人气冠军。侯友宜之所以受到民众支持，在于他30年警察生涯，从基层做起，逐步升迁，受到不分蓝绿长官的信任、同僚的爱戴与基层的肯定，一般民众能在侯友宜身上找到自己的投射，这是其他可能候选人难以相比之处。

若要负面表列侯友宜“不适合参选2024”的理由，一是现任直辖市长参选总统，选民是否接受，不无疑问；二是侯友宜虽备受社会信赖，但是否具备担任总统的能力，却是一个大问号。第一个障碍问题不大，毕竟他在竞选新北市长连任之际，已经是2024大选最热门可能人选，选民早已接受他可能半途参选总统的事实；第二个问题可能真是问题，前民进党主席许信良就直指，侯和韩国瑜同样是草包，经不起总统大选的检验。

2014年太阳花学运后，国民党两岸政策开始受到选民质疑，侯友宜一贯以“远离政治争议”持盈保泰。2022九合一选举民进党虽受重挫，国民党赢得最多席次，但得票率并未大幅增加，因为年轻族群选择了民众党。侯友宜阵营可能认为，参选2024最佳策略，是在两岸问题贴近民进党，以“不滥权的民进党”路线，让深绿挑不出毛病、中间选民能安心，深蓝只能含泪支持，方可选票极大化。

侯友宜持盈保泰，对竞选直辖市长而言，确实很安全，但竞选总统就非常危险。许信良就是认定侯友宜在两岸政策与对外关系上缺乏起码的认识，因而判定他是草包，不是民进党的对手。但这是正确的判断吗？

两岸关系、美中关系与台美关系自2018年起已出现天翻地覆的改变，全球战略家都担心台湾成为另一个乌克兰。所幸乱局中，中美两强仍有意建立护栏关系，两岸勉强处于“冷和”与“热冲突”之间。蔡英文不接受九二共识，坚持“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，但她未采用民进党一贯的“中华民国是台湾”表述，而以“中华民国台湾”模糊处理。简言之，蔡英文的路线是对台独模糊，也对“一中原则”模糊。

历史机遇 相信自己能承担

“双重模糊”策略，虽不足以让两岸互惠交流，但也没让北京下不了台。相较之下，赖清德“务实台独工作者”的自我描述，就是一枚不定时炸弹。英国《金融时报》在赖清德就任民进党主席前夕评论，赖清德虽试图以“务实”修饰“台独”，但“伤害已经造成”。这项评论成为“赖清德诅咒”，暗示他若登上大位，两岸战争风险会更高。对国民党与民众党而言，若能提出可以安定民心的主张，并能说服选民支持，就可以翻转台湾前途，转危而安，这是在野党的天职，也是取得政权的大好机会。

国民党人普遍对自己的两岸路线心虚，认为主张和平就是对北京软弱，就会被民进党贴上“卖台”的标签。但台海兵凶战危不是危言耸听，而是事实的叙述，2024选战是“战争与和平的选择”，民进党受《台独党纲》拘束，国民党与民众党没有，对侯友宜而言，倡议两岸和平比民进党更有说服力，大陆更能接受。

关键议题要“直球对决”，要“说真话”，才能让人信任。在野阵营不少人精于算计、说话模糊，他们的学经历条件可能比侯友宜更高，但始终得不到主流民意认可，原因在于人民看穿这些政客的论述只是为了自己的选举，而非为了人民的利益。侯友宜不该舍长就短，而要勇于做自己。

“和平就像空气”，拥有的时候没太大感觉，一旦失去却无法生存。历史的机遇落在侯友宜的肩上，侯友宜有条件为两岸和平显现曙光，问题在于他是否相信自己、相信人民。