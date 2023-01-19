来源：台湾《工商时报》

工商社论

做为今年5月七大工业国（G7）广岛峰会的东道主，日本首相岸田文雄今年第一次出国，就风尘仆仆的走访法国、意大利、英国、加拿大以及美国，尤其美日同盟关系的强化，备受全球瞩目。然而，2023新年伊始，岸田虽交出亮丽的外交成绩单，仍要面对其他无法回避的重大挑战。

岸田元月外交之旅的重要收获有三：其一，与英国和意大利的国防工业合作，共同研发、制造第六代的隐形战斗机。其二，与美国总统拜登的双边会谈，以及两国元首发表联合声明（因美国政局使然，并没有举行联合记者会）。其三，日美国防与外交2+2会谈，与时俱进，将改变的是日本做为亚太战略前沿的部署、重装整备责任的角色、以及自我防御以外的“反击能力”之赋予与肯认，将之视为“美日安保条约2.0”，战略角色大幅提升，并不为过。

从去年到今年初，日本和英国与澳洲签署“相互准入协定”，凸显的不是国防战略的彻底转变，双方驻军的武装部署，而是加入澳洲-英国-美国三方安全联盟，成为“AUKUS+1”加强版，成为唯一不是盎格鲁撒克逊民族的成员国家。为了岸田的元月出访，日本政府在2022年底的准备工作包括：提出攸关国家全安的“安保三文件”（国家安全保障战略、国家防卫战略、防卫力整备计划）；以及更重要的，就国防经费提出五年计划，希望2027年的国防支出达到GDP的2%（约4兆日元）；其中25%（约1兆日元）的国防经费，如果需要另外筹措财源，则不排除开征新税或发行公债。此一规划除了引发社会各界人士的关注，执政的自民党内，也有反对的声浪。

根本的原因，就在于日本经济国力逐渐衰退，难以支撑届时可能占10%政府预算的庞大国防支出。此外，人口老化、少子化严重的日本，民众并没有追求大国地位的动机。

岸田自2021年10月4日上任，随即接受大选的检验，其后虽带领自民党获胜，续任首相迄今，但民调支持度屡创新低，也是一大政治警讯。

首先，成也疫情，败也疫情。岸田去年1月因为疫情的降温，民调支持度一度高达65%；然而，日本共同社去年11月27日的民调则显示，他的支持度仅剩33%，日本每日新闻去年12月17～18日的民调支持度，则更下跌到25%。今年伊始的疫情更是雪上加霜，1月14日的死亡数达到503人，是疫情爆发以来单日死亡首次突破500人。换言之，岸田于1月9日起出访欧洲四国，1月13日在白宫与拜登发表共同声明的外交成果，仍难以遮掩内政不力的事实，尤其政府对于新变种病毒的侵袭，依旧没有提出有效抗疫对策，更让舆论不满。

其次，祸起萧墙之内。自民党在前首相安倍晋三被刺身亡后的半年，派阀权力版图的重组，当是岸田能否安于其位的关键政治因素之一。依据近日媒体报道，安倍弟弟岸信夫将辞去议员职务，由其长子岸信千世接班。统一教与自民党剪不断，理还乱的金权关系，仍无法向外界释疑，不利于岸田施政满意度的提高。事实上，在安倍去年7月被刺身亡后，岸田即使在确诊期间，仍必须以视讯回应社会质疑，并大幅度内阁改组，但最终仍未能取信于民。

在国内民调低迷的情况下，基于国家安全和防卫能力的强化，外交上的成就，短期几个月内，或许有助于拉升人民的满意度。然而，终究要回归到冠病疫情的有效防治，以及民生经济的提振发展。

无论是摆脱宪法的束缚，成为一个“正常国家”，追求政治大国／军事大国的地位，甚至争取联合国常任理会国的席次，都需要美国全力支持。就此观之，岸田此次出访，已经获得美国与G7盟国的强力背书。

但是，对于日本周边的国家来说，能不能接受一个重整军备的日本，还是一个很大的问号。特别是中国大陆和韩朝，乃至于二战期间被日本侵略的东南亚国家，在发展区域经济合作和追求地缘政治稳定的同时，对于日本的期盼，应该是一个致力于发展CPTPP，亚太与印太国家彼此“多赢”的经济大国。站在历史的十字路口，岸田肩负的应该是发展经济与促进区域共荣的使命，而不是配合美国整军备战的宿命。