新能源车突围 中国大陆走向制造强国

来源：台湾《旺报》社评

特斯拉降价风波愈演愈烈，不到三个月连两次降价，平均降幅12%，最高达20%，不仅惹来市场非议，也引发车主集体维权抗议。降价主因在特斯拉销售业绩下滑，但中国大陆新能源车厂快速崛起，比亚迪、小鹏、蔚来、理想等纷纷打响品牌、抢占市场，更是关键因素。

陆新能源车打响品牌

以比亚迪为例，最新年报显示，2022年共卖出186万辆新能源车，年成长幅度超过2倍，较特斯拉131万辆高出55万辆，成为新能源车全球销售龙头。特斯拉执行长马斯克不讳言，大陆新能源车竞争力明显提升，已经威胁特斯拉市场地位。大陆汽车工业协会最新数据显示，2022年大陆新能源汽车产、销分别达706万辆及689万辆，较2021年大增96.9%及93.4%，市场占有率超过1/4。除比亚迪之外，其他大陆新能源车厂生产与销售能力，也在大幅提升中。百花争鸣的新能源车市场，已成为拉动大陆经济成长的重要引擎。

随着技术研发创新、工艺设计品味的提升，大陆新能源车品牌知名度日渐打响，出口力道也随之加大。根据统计，2022年前11个月，大陆新能源车出口达59万辆，较2021年同期成长1倍。大陆新能源车在欧洲受到欢迎，粗估每10台新能源车中，就有一台来自大陆。

从大陆新能源车的火热可以看出，大陆近年对高科技与战略新兴领域的积极投入，希望实现科技自主与国产化技术突破，成效正陆续显现。新能源车整车生产、销售及输出倍增的成绩，只是这个环节中的一小部分。在整个新能源车生产系统背后，还有更多细节与成果值得特别留意，也更能见证大陆自主技术与自制化能力的提升。

譬如，新能源车的关键核心动力电池，不管是在技术与生产上，大陆已经大幅领先全世界。全球新兴能源市场调研机构SNE Research指出，2022年全球电动车动力电池市占率排名，以宁德时代为首的大陆制造商，有六家位居前10名，市占率达56%。而且就既有产业布局与市场发展观之，这个趋势短期不会改变。

如果进一步检视研发能力，可以发现大陆新能源车厂拥有扎实的技术底子。根据大陆知名专利检索资料库智慧芽统计，从2021年12月至2022年11月，新能源车产业发明专利申请量达4万1359件，较前一年同期大增32.6%，也比整体产业增速高出20%。发明专利授权量部分，趋势相同，总量1万5391件，比前年成长22.1%，较整体产业增速高出8个百分点。

摆脱代工低毛利包袱

若对比全球专利申请情况，截至2022年9月底止，大陆新能源车专利申请（包括发明及实用新型）占全球比重达41.2%，稳居世界第一，较排名居次的日本18.6%，高出一倍有余。凡此种种，都可看出大陆在新能源车产业的发展，不只急起直追，更有扩大领先优势的机会。特别是在美国庞大科技制裁压力下，大陆新能源车产业能够突围而出，更是别具意义。

新能源车的中国制造模式，已彻底摆脱过去代工组装、低毛利的包袱，往微笑曲线两端的研发设计与品牌行销迈进。此一转变，不只会提升整体产业附加价值，也会拉高产业竞争力，尤其面对欧美车厂的高度竞争时。这也是为何大陆敢从今年开始，全面取消新能源汽车补贴，加速从政策引导改为市场驱动的主因。产业核心竞争力既已形成，就无需抱着政府奶水不放。

这也凸显大陆想从制造大国走向制造强国，有其底气所在，新能源车产业就是一个缩影。不过，尽管如此，还是必须提醒，科技日新月异，各国也纷纷加大力道投入新能源车发展，大陆想要维持既有领先优势，还是得好好思考如何站稳当前风口，甚至再往上一层，持续提升大陆新能源车的核心竞争力。这不只是单一产业的发展而已，也攸关大陆整体科技创新的未来。