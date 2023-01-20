蔡政府的危机，不是换一个苏贞昌了事

来源：台湾《联合报》社论

在强大民意压力下，行政院长苏贞昌终于在除夕前总辞，并高调吁请蔡总统指派新阁揆。吊诡的是，府方并未如预期提出新揆名单，只说现有内阁团队将负责到最后一刻，并在春节期间启动调整作业。种种迹象显示，稍早传出由陈建仁、郑文灿出任正副院长之说，并未确定。内阁人事扰攘近两个月，但蔡总统在人事布局上却遇到难言的阻力，迟迟无法定案，政局令人担忧。

事实上，若由陈建仁和郑文灿领衔组阁，并非十分理想的布局。原因是，两人的言行皆有不少争议：陈建仁在高端弊案中多次为高端唱和，角色备受外界质疑；此外，陈、郑两人在论文抄袭案中均力挺林智坚，郑文灿本人选后更因台大硕论抄袭而被撤销学位。这些道德争议，当然损及两人的可信度，可能在日后不断遭到拷问。

再说，陈建仁被看好出任阁揆，并非因其才德出众，而是因为他政治性格较弱，是派系所能接受的人选。他曾任副总统，更能贯彻蔡总统意志，也可保蔡英文不致过早跛脚。然而，陈建仁卸任副总统后已返回学术界工作，尽管他在前年底突然加入民进党，让人以为蔡英文对他有所安排；但直至近日，他仍矢口否认曾受征询组阁，使情势更添诡谲。

可见，蔡总统任命新阁揆一事显不如预期顺利，因此一延再延，让备受争议的苏内阁迟迟无法离任。原本蔡总统把立院会期结束当成改组时机，现在又要推到春节过后，包括苏贞昌喊话要蔡总统赶快提出新人，在在显得极不寻常。进一步看，蔡政府所面对的失政危机，也不是换掉一个苏贞昌就能解决，而是整个内阁要作出全盘调整，撤换掉那些品格、能力、专业均不适任的阁员，才有一新耳目的可能。

原因是，苏内阁之所以引发各界挞伐，除了苏贞昌个人的霸道强势，其内阁成员的嚣张、跋扈、无礼，也到了前所未见的地步。整个内阁的文化皆以意识形态、政党利益为先，毫无责任政治观念，以为光靠狡辩、狡赖为党立功就是能臣干将。例如，卫福部长从陈时中到薛瑞元，农委会主委陈吉仲，都是嚣张跋扈的代表人物，向来一意孤行。再如外交部长吴钊燮让我邦交国变成史上最少，他最爱插嘴呼喝的却是两岸关系；至于陆委会主委邱太三，却始终保持无言和无作为。此外，不断打压言论自由的NCC主委陈耀祥，意识形态挂帅并发生国宝损毁的故宫院长吴密察，都对得起他们的职位吗？

就品格操守而言，国安局长陈明通当年指导的学生硕士论文频频发生可耻的抄袭事件，他不仅厚颜恋栈，更把学术的客观公正踩在脚下。再如疫情指挥官王必胜，发生婚外情生子的丑闻，却因长官私心偏袒而升官。这些阁员若不撤换，民众如何感受内阁的新气象？

苏内阁过去四年“只问立场，不问是非”，让人民唾弃；但若要问始作俑者，答案却在蔡总统身上。蔡总统放任阁揆自吹自擂，坐视政务官道德败坏而无意整顿，甚至让阁员仗着她的宠爱恣意妄为，将台湾的政治文化带向粗劣无文及仗势欺人。整个政府末梢神经麻痹，内部腐败生蛆而不自知，这些，蔡英文都没责任吗？

内阁改组的主要目的是为营造新的政治气象，提升内阁执政能力，并调整政府行事作风和决策品质，重新挽回人民的信任。如果形象恶劣的阁员不走，政府的新形象将从何而来？这次民进党惨败，内阁改组却一再拖沓，毫无诚意。如果新的团队根本换汤不换药，那就等着民怨再爆发吧！