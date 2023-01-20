原油2023年走势的中国预期与变数

来源：日经中文网

作者：浜美佐

此前维持下跌态势的原油行情转为上涨，创出约1个半月以来的新高。这是因为随着中国放宽冠病疫情防控措施，需求复苏预期加强。国际能源署（IEA）的数据显示，预计全球石油需求2023年创出历史新高。由于对俄罗斯制裁的影响，预计供应增长将放缓，有可能出现供给紧张造成价格上涨压力。

作为美国原油指标的WTI（西德克萨斯中质原油）原油期货1月18日一度涨至每桶82美元左右，创出去年12月5日以来的新高。年初，以欧美经济减速隐忧为背景，一度跌至72美元左右。随后转为反弹，最近2周上涨了约14％。作为欧洲指标的北海布伦特原油期货也在18日一度涨至约87美元，创出约一个半月以来新高。

行情反转的背景是中国解除冠病疫情防控措施带来的需求复苏预期的加强。国际能源署在18日发布的1月石油市场月报中，上调了全球石油需求的预测，表示2023年与上年相比将每日增加190万桶，达到1亿170万桶。如果预测成为现实，2023年的需求将超过在冠病疫情前创出历史新高的2019年（1亿50万桶），过去长达三年的需求停滞将画上句号。

与此同时，石油输出国组织（OPEC）也在17日发布的月报中提出看法认为，2023年中国石油需求将每天增加51万桶，拉动世界需求增长。表示全球石油需求将每天增加222万桶，达到1亿177万桶，维持了上月的预期不变。

国际能源署分析认为，今年全球需求增加的约一半得益于中国解除严格的疫情防控对策。严格的防疫措施成为中国经济活动的绊脚石，随着政策优化，工业和出行有望趋于活跃。

政策转变也在中国引发了疫情的迅速蔓延，目前已出现消费冷却等的影响。国际能源署设想中国需求增加，但表示“重启的形式和速度充满不确定性”，将中国列为今年石油市场面临的潜在变数之一。

作为另一个变数，国际能源署指出了俄罗斯的供应风险。2022年12月欧盟（EU）对俄罗斯产原油实施禁运，随后俄罗斯产原油以大幅低于国际价格的价格向未参加制裁的国家出口。结果，从世界整体的供应来看，制裁导致的供应大幅减少得以避免。

到2月，作为新一轮制裁，欧洲将启动俄罗斯产石油制品的禁运。国际能源署表示，如果制裁措施对俄罗斯的产品出口造成影响，“2023年初的石油供应平衡有可能迅速变得悲观”。

目前的原油行情在每桶80美元左右，虽然有所上涨，但与俄乌冲突之后创出的130美元等历史高点相比仍处于低水平。不过，在需求和供应两方面，今年不确定因素已经出现苗头，再次推高油价的风险也被市场意识到。