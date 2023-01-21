重新开放期待生意盈门 香港劳动力市场却遭遇冠病“后遗症”

来源：彭博社

香港重新开放料将带来更多生意，但香港服务业没有能力从中受益，因为他们很难说服员工回到工作岗位。

餐馆老板Yeung就是其中之一：在新冠疫情引发的生意低迷期间店员纷纷离职后，他发现现在很难找到人手，特别是厨师。

“如果我的厨师现在辞职，第二天就可以找到工作，很难把他们留在这儿，”30岁的Yeung说。他又补充道，对比当下，他此前一度不得不将员工薪资削减30-40％。

香港经济去年可能萎缩3％，目前香港寄希望于吸引大量游客涌入以重振经济。然而，此前边境关闭和严格的社交距离限制所遗留的问题导致劳动力短缺，就业者离开旅游相关行业。

招聘工作非常棘手，因为潜在的劳动力转向他们认为波动较小的行业，或者干脆离开香港。

即使企业解决了短期招聘方面的挑战，但经济学家们警告称，长期前景依然严峻。

“几个结构性因素正在产生影响，例如本地劳动力减少，当前的劳务输入政策以及提高本地工人技能和再培训的能力，”牛津经济研究院经济学家陈进来称。他补充称，尽管边境开放，但这些问题不太可能很快得到解决。

用工困境

眼下用工荒源于香港艰难的那几年，旅游相关行业先是受到2019年反政府抗议活动的打击，然后就是新冠疫情下长达数年的限制。

在生意遭遇困境之际，许多酒店和餐厅被迫缩短工时，降低薪资，让员工离职或索性停业。受严重疫情影响，香港去年4月整体失业率一度触及5.4％，为近一年来的最高水平。

虽然失业率仍高于2018年，但最近几个月有所放缓。香港政府统计处周四公布，上月失业率降至3.5％。这是自2020年1月疫情开始以来的最低水平。

但这种改善并不一定转化为服务业的利好消息，因为前服务业员工没有动力回归岗位。

“我想我不会再回到那个行业了，”28岁的Lau说。她去年早些时候因疫苗接种政策问题而辞去了一家豪华酒店公司话务员的工作。

从那以后，她一直在一家物业管理公司担任行政工作。“福利、薪水和工作时间都比酒店行业要好得多，”她说。

香港酒店业主联合会经理Winnie Chan表示，对于职业稳定性的担忧仍然是困扰前酒店业员工的问题之一。

“很多人只是在其他领域做同样的运营工作，往往认为这些行业更稳定，所以他们不会回来，”她说。

数据显示，即使就业岗位恢复，也没有办法被填补。Moovup本月报告显示，10月香港岗位招聘人数超过了45,000。这个数字是去年3月的两倍多。

“与2020年疫情早期阶段不同的是，一线员工拥有大量的工作机会，目前拥有更多的议价能力，”Moovup联合创始人兼首席执行官Geoffrey Yau说。

这也转化为薪资的增长。Moovup数据显示，12月全职员工的整体月起薪为1万5000港元（约2527新元），比年初增加了7.1％。

Yau说，成本持续上升会损害雇主的利润率。