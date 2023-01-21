港媒：虎尽回首满是愁 抗疫末程见欢容

来源：香港明报社评

今天是年三十大除夕，阔别多时的过年热闹气氛，终于重临香江，年宵花市复办，市面人头涌涌，跟之前两年岁晚境况，别若天渊。疫情爆发3年有余，回看壬寅虎年，对香港人而言可说是最难过最难熬的苦年：第五波疫情夺命过万，长者死相枕藉，民生困顿经济重挫，政府应对甩漏连连，管治问题显露无遗；劫后香港再上路，市民苦候复常，直至近两个月，终于看到隧道尽头。随着防疫措施陆续解除，对内对外通关恢复，香港走出疫情之路，已来到最后一程，终点就在前方，但愿民生百业“虎”尽甘来，迎来“兔”气扬眉新一年。

虎年民生困苦不堪 走出疫情重见光明

年近岁晚，市面洋溢过节气氛，到处可见市民办年货；酒家食肆团年晚饭订桌踊跃，春茗生意同样滚滚而来；不少市民北上过年探亲，落马洲口岸人头涌涌；各区年宵花市开放，虽然不设干货及熟食档，依然吸引大批市民，行政长官昨天也到维园花市走了一趟买年花。农历新年热热闹闹，上述过年光景，说不上有何特别，但其实也不是理所当然，至少去年春节就不是这个样子。

去年新春，正是第五波疫情大爆发的前夕，全港进入绷紧状态，戏院、酒吧、美容院等表列处所关闭，就连年宵花市亦取消，市民无心过节，市面冷冷清清；由于晚市禁堂食，市民只能选择光顾食肆吃“团年午饭”，还要严守每桌人数上限规定。之前的圣诞假期，零售饮食旅游等行业还在期盼与内地通关，积极为春节生意做准备，未料希望愈大失望愈大，所有大计和期望，都因为第五波疫情而泡汤，不少人对新冠病毒掩至惶惑不安，却没料到疫情打击竟会如此惨烈。壬寅虎年未见香港虎虎生威，市民反而吃尽苦头。

疫情困扰香港3年多，累计超过1.3万人染疫死亡，当中接近1.28万患者都是在虎年病逝。第五波疫情下，百万计市民染疫，公营医疗不胜负荷爆煲，院舍爆疫情况更是惨不忍睹，大批长者寒风下在公院外露宿等候治疗，恍若身处战地的凄惨场面，不少人历历在目。院舍不知所措，医护疲于奔命，却迟迟得不到足够支援；当局之前未有做好谷针工作，疫情骤来，手忙脚乱，没有及早集中医疗力量应付疫情，不同政府部门亦缺乏协调，要求院舍接回轻症院友“舍内隔离”，更属灾难性的错误决定，结果是全港约千院舍齐齐爆疫，数以千计长者死亡，突显政府在危机管理、统筹协调以至执行各方面，都有很多问题。行政长官李家超去年上台，强调提升政府管治水平，随着香港即将告别抗疫“战时状态”，当局更应该全面检讨3年抗疫得失，总结种种治理经验与教训。

单看经济数据，虎年香港表现，似乎不至于疫情首年那么糟，虽然GDP料将录得负增长，但不是“深度衰退”；失业率一度升见5.4%，仍然低于2020年的7.2%高位。不过冷冰冰的数字，跟公众切身感受，往往存在落差。抗疫战有如越野马拉松，后段比初段、中段更难捱，不一定是因为路段特别难跑，而是跑手已经疲不能兴。

疫下各行各业苦撑3年，早已超出极限，由小商户到大集团，虎年结业倒闭者不知凡几；香港内地封关近3年，跨境家庭两地分隔，苦候团聚心情更是一日甚于一日。香港复常步伐缓慢，食肆酒吧等行业所面对的营业限制，去年底才全面解除，旅游业等更因为通关问题，长期处于冰封状态，直至最近才真正见到曙光。疫情纠缠3年，香港人咬紧牙关，终于克服了最难捱的虎年，值得庆幸鼓掌。送虎迎兔，今个农历新年，香港终于可以送走苦困，重拾活力和朝气，较为可惜是贺岁烟花及花车巡游赶不及复常，未能锦上添花。

防重症屏障虽巩固 未接种者须快打针

香港复常终点在望，余下的口罩令、校园检测要求等，春天来临便可尽数撤去，至于香港内地全面通关，相信亦为期不远。虎年来临时，香港新冠疫苗首针接种率未达八成，今时今日，两针及三针率已分别达到93%及84%，加上大批市民染疫后有抗体，实际等同第三剂接种率达到95%。目前香港的防重症屏障，已经非常牢固，感染者多属轻症。刚过去的疫情高峰，单日感染个案数以万计，医疗系统依然应付得来，就算新春假期市民交际活动频繁、通关人流显著增加，疫情回升至上万宗水平，相信也难不倒香港医疗系统。当然，随着社会全面重开，至今仍未打够针的市民，将要面对相当高的风险，后疫情时代，市民需要为个人健康负责，还未打针者不应再犹豫，必须尽快打针。

