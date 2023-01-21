一场逆全球化的经济大实验

来源：台湾《经济日报》社论

面对中国大陆的强势崛起，美国这个世纪霸权显然已陷于空前的焦虑之中。美国在20世纪，总共对付了德意志帝国、日本帝国、纳粹帝国到苏俄的四个“老二”，无不手到擒来，游刃有余，哪想得到，一个从来在西方及美国眼中被视为手下败将的中国，才不过半世纪，竟从极端贫穷落后，似乎摇身一变，迅速茁壮强大，把一众西方国家全都甩到了后头，在2010年GDP超越日本成了全球第二之后，开始直追美国。

一开头，美国明显掉以轻心，不信中国大陆的异常表现得以持久，是以有“中国崩溃论”；但中国大陆久久并不崩溃，崛起势头不衰，甚至还有挑战西方之势，乃兴起被威胁之感，遂有“中国威胁论”。

尽管西方已有警惕，却丝毫难以扭转趋势，甚至到了除美国之外所有西方国家均被中国超越之后，美国终于出手，遏制中国，此即近年来从奥巴马到特朗普再到拜登一再对中国压制的背景，尤其是特朗普一上台强调的“美国第一”，及随后展开一连串的关税战、贸易战、投资战、科技战，但先后几轮下来始终效果不彰。

这时，美国突然悟出了一个道理，原来是长期以来让美国受益的全球化，如今却在制造业核心力的丧失下，使美国不但占不到便宜反而成了吃亏者，于是美国一反一贯支持鼓吹强力推动全球化的态度，忿然宣布“退群”。

退群之意，这即是美国退出TPP，而且也不再加入CPTPP的缘故；但没多久，又发现美国退了，但中国不退，还在群里从全球化中汲取养分，这才终于决定使出撒手锏，从科技产业着手，全面切断中国与西方各国之间科技产业链的任督二脉，比如禁止各国对中国出售高端晶片、制造设备，又对中国高科技企业施加制裁，列入实体清单，还对日、韩及台湾的高科技企业利诱将工厂设备甚至人才迁往美国。

所有这一切行动，都是“逆”全球化而行，目的全为对付中国，甚至不惜牺牲美国自身及一众盟友企业利益于不顾，也要对耗中国。

另一厢，中国在面对西方阵营以“反全球化”之道遏杀下，却矢志不渝地继续推动全球化，以中国为中心，向亚洲、阿拉伯世界，甚至非洲、拉丁美洲等地区积极推展一带一路，配套措施如与亚细安的10加3，上海合作组织、中俄及中伊投资协定、与阿拉伯世界各种经贸合作等等。于是，一个史无前例的形势正在形成，即上个世纪以来的全球化进入新世纪后已然分为两块，一块是以美国为核心，范围覆盖了传统西方如西欧、英、加、澳、日等的“美国板块”；一块是以中国为核心，范围覆盖了东南亚、中亚、阿拉伯世界，及非洲还有拉丁美洲的“中国板块”。“美国板块”运作的是“逆全球化”；“中国板块”运作的是“顺全球化”。换言之，20世纪的全球化大时代在进入21世纪之后，形成一个以“中国板块”vs.“美国板块”的全球化大PK形势。

经济学作为一门社会科学是不能做实验的，没曾想到却因美国为了对付中国让经济学出现了一个史无前例的大实验，这个以整个地球作为实验室的大实验，最终结果会是如何，当然必须留给时间来给答案，但也不妨在这裡做一些推论与研判：

（一）先就理论而言，全球化无可取代的好处是优化配置、优势互补及优胜劣汰，这三大优点确保了效率与竞争力。所以“逆全球化”的美国板块与“顺全球化”的中国板块博弈，长期间或将显得吃力。

（二）就现实来看，“中国板块”内部结构在不同国家间的互补性极强；“美国板块”则同质性甚高，换言之，亦相对有利于前者，不利于后者。

（三）如前两条均能成立，那么现阶段两大板块PK的状态将是一个不稳定的过渡性状态，长期间，可移动生产要素如资本与人才等终将在两大板块间出现移动，从而令全球再度向一个新的方向“回归”。

