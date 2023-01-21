台湾内阁改组变数多 想像空间大

来源：台湾中时新闻网

作者：邵宗海

九合一选后等了一段时间，台湾行政院长苏贞昌终于在1月19日提出了辞呈，并宣布会带领内阁总辞。不过有意思的是，他是在该日下午先进了总统府去面见总统蔡英文，主题是讨论内阁人选，等到回到行政院后，才在脸书上“正式”宣布要求蔡英文尽快指派下届阁揆人选。

尽管这则“辞职新闻”已酝酿了一段时日，但也直到苏贞昌正式宣告“带领内阁总辞”才似乎有了定论，因而也引发了台湾社会的一股骚动。

理论上，大家都可以在“Yahoo新闻”的一项网路民调得悉民意方向。该民调其中有一题询问民众对于苏贞昌去职的想法。直至20日凌晨，超过6000人参加民调，结果有高达8成5赞成更换阁揆，而选择“不太赞成”者有3.2%、“完全不赞成”者有6.7%、另有约4.9%是“不知道／没意见”，这其中的差距可说是惊人的悬殊。可见苏贞昌在担任阁揆期间的施政成果并未获得老百姓的认同。

在实务上，根据《中国时报》引述一位不愿具名的产业界人士看法，他指出苏贞昌的个性“霸道”，对代表民意的立法委员在言语上就不是很尊重，自然也不尊重民意、产业界的声音。过去4年的任期下来，产业界人士认为苏贞昌一切作为比较趋向选举利益，并非真正以国家利益为优先。即使在“Yahoo新闻”的网路民调里，民众对苏贞昌的施政满意度，认为“非常满意”的仅有5.5%，觉得“还算满意”的有6.9%，“不太满意”则有14.6%，觉得“完全不满意”的民众则衝高到69.5%、“不知道／没意见”的只有3.5%。满意与不满意的比例呈现12.4%和84.1%的悬殊差距。所以，台湾民意对苏贞昌的自动离职，应该是没有一点悬念。

至于在新任行政院长人选方面，民调结果也令人意外。譬如上述网路民调中，询问民众“看好由谁接手新任阁揆？”，结果“由低至高”分别是前基隆市长林右昌1.7%、外交部长吴钊燮2.4%、前交通部长林佳龙5.3%、前桃园市长郑文灿9.4%、前副总统陈建仁以14.6%夺冠。该民调负责人指出，上述人选彼此间的支持度差异都不是很大 ，且支持度都很低；另外还有37%的民众未表态。

不过，获得最高支持度的前副总统陈建仁，却向媒体表示，蔡英文从未针对阁揆的事征询过他。实际上，在九合一选举民进党失利之后，蔡英文虽在第一时间慰留苏贞昌，但外界要求苏揆下台的呼声不断，当中也包括民进党自家民代。随著改组声四起，新内阁名单备受关注，曾经也传出将由陈建仁接掌行政院。但菱传媒在1月20日的报道却指出，蔡英文将在农历春节持续针对内阁布局进行征询，但传出可能接任阁揆的陈建仁意愿不高，且即将出国1个月，因此阁揆人选仍有变数。

然而，对于“苏下陈上”传闻始终未正面回应的陈建仁，接受《自由时报》访问时强调蔡英文没有征询过他；更驳斥他与蔡英文、郑文灿曾会面的消息，表示自己一直在做研究，从未和蔡英文谈论组阁议题。台湾民意基金会董事长游盈隆说，蔡英文目前正陷入天人交战时刻，无法立刻做出决定，早先盛传的陈建仁、郑文灿组阁可能生变，至于会怎么变？天威难测。内阁改组议题留给民众的是，一个无限想像的空间。

（作者为澳门理工大学名誉教授）