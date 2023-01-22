2024国民党怎么配？侯、郭、朱鸭子划水

来源：联合新闻网

作者：刘宛琳

蔡英文日前被问到赖清德是否为接班人，一句“他是啊”为赖奠定民进党的总统候选人屹立不摇的地位。而国民党人选尚未台面化，但“各种配”的剧本甚嚣尘上，外患还没开始内乱先来搅局，2019年初选大乱斗熟悉的烟硝味又回来了。不过，这次各方人马多半沉几观变，鸭子划水。

相较于2018年地方选举大胜，时任党主席吴敦义年底就开始布局、刚卸任新北市长的朱立伦成立总统竞选办公室。民调最高的侯友宜至今仍以“侯侯做代志”持续盖牌；朱立伦则拿立委补选先行回避提问；郭台铭虽在与政府呛声BNT次世代疫苗受到关注而起心动念，但仍没有进一步动作。

侯友宜、郭台铭每年初一都会到板桥慈惠宫参拜，两人今天不管是否“巧遇”，都将为总统大选增添话题性；如果见面，将会是两人在选后首度公开会面，据了解，选后两人并未私下会面。而朱立伦明天将在台北、新北、桃园参拜，台北、桃园将与市长蒋万安、张善政合体，唯独没有与侯友宜碰面。

虽然三人表面上都没有正面回应，但私底下动作频频。新北市研考会招兵买马俨然是为侯友宜2024备战；朱立伦日前与民众党主席柯文哲见面，国民党智库也如火如荼准备新的两岸论述；郭台铭有意与侯友宜、朱立伦会面，但目前侯友宜持续低调，据了解，侯2月底前暂时没有私下面谈的打算。

2022选完后，国民党内不少声音提醒别再重演2020初选之乱，甚至多数人希望直接征召，共同支持会赢的人；在这样的氛围下，有意参选和被点名者的明争暗斗，不会这么快浮上台面。但无论如何，这次的总统候选人是否能在团结的氛围下出线，将是国民党能否重返执政的重要第一步。