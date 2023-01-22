德国否认阻挠坦克援乌 欧洲部分国家考虑自行提供

来源：明报

以美国为首逾50个国家组成的“乌克兰防卫联络小组”周五（20日）在德国举行防长会议，焦点落在柏林政府会否就对乌军供应德制“豹2”型（Leopard 2）主战坦克放行，但最终未成事。新上任的德国防长表明，决定会何时作出或答案如何仍难断言，但否认正阻挠西方对乌供应坦克。波兰在会前率先放话施压，警告或不等德方批准即向乌军提供“豹2”。俄罗斯则警告西方勿向乌提供能够打击俄罗斯领土的重型武器，否则局势将升至极危险境地。

这次会议在德国拉姆施泰因空军基地召开。德国防长皮斯托留斯（Boris Pistorius）在会议间隙向传媒说，在豹型坦克问题上，“我们仍然无法说明何时会作出决定，以及会作出怎样的决定”。对于外界质疑柏林妨碍坦克供乌，皮斯托留斯否认，又指已下令国防部盘点豹型坦克库存，以方便在付运上作出“正面决定”时可迅速跟进。

德国在豹2供乌问题上的犹豫态度，惹来欧美盟友不满升温。英国一周前率先承诺向乌军提供“挑战者2”主战坦克，明言旨在推动柏林仿效，法国据报也考虑供应勒克莱尔主战坦克。但德国总理朔尔茨周三暗示美国须先带头供应其主战坦克，德方才会同步跟进。美国有线新闻网络（CNN）周四引述美方高官抱怨德方做法令其“为难”，强调美制“艾布拉姆斯”（Abrams）坦克与豹型坦克在性能、特长和弱点上皆有不同，不能在援乌上一概而论。美国防长奥斯汀昨日也未有对外谈及美方会否提供主战坦克，只强调这是“关键时刻”，俄军正在重新集结和武装，“这不是放缓的时候，这是倾力出资（dig deep）的时候”。

立陶宛：部分国家必定授乌坦克

荷兰、波兰和芬兰等一些欧洲国家则寻求将自身库存的“豹2”供乌，但此举原则上须柏林首肯。跟德国不咬弦的波兰率先加强施压。总理莫拉维茨基周三接受访问时表示，即使德国在周五会议上拒绝同意外国转手“豹2”，华沙仍不排除将该款坦克交予乌军，强调在乌方及时获得军援的原则面前，柏林“是否首肯只属次要”。波兰此前一再表明只会联合其他国家一同提供主战坦克。而在周五会议间隙，立陶宛防长阿努绍斯卡斯暗示可能跟随，“部分国家肯定会向乌克兰送上豹型坦克，这是肯定的事”。

俄警告西方勿供重型武器

“将令局势变极危险”

乌克兰总统泽连斯基在周五会议上发表视像演说，再次呼吁西方盟友“加速”武器付运。俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫周四则敦促西方，勿向乌克兰提供能够打击俄罗斯领土的重型武器，警告北约如在乌部署主战坦克和远程导弹系统，将会令局势升级至“极其危险”，可能威胁到“全球和泛欧安全”。俄罗斯联邦安全会议副主席、前总统梅德韦杰夫同日暗示，倘若俄方战败，恐会触发核战。

另外，美国国防部周四公布新一批价值25亿美元的对乌军援，包括首次提供90辆史崔克（Stryker）装甲运兵车，以及追加59辆布雷德利战车，但不包括坦克。英国、丹麦、波兰等北约11个欧洲成员国周四另在爱沙尼亚开会，承诺向乌克兰提供更多武器，包括导弹、装甲车、榴弹炮和防空炮火。