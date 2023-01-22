中国重塑外交策略 淡化战狼形象

来源：星岛日报

星岛日报社论

新年新气象，中国疫下重开国门，外交系统迎来一些人事变动，驻美大使秦刚获擢升外长，盛传接替人选亦是稳重温和派的副外长谢锋，而新闻司副司长赵立坚又被调职，从人事变局预示中国正淡化近年的“战狼外交”风格，致力与美国缓和紧张关系，恢复两国之间往来和合作，提供和谐环境，以便集中精力稳经济。

秦刚担任驻美大使不足两年，便破格擢升为外长，其遗下空缺至今悬空，外国媒体不断追问何时有新驻美大使上任，外交部发言人昨天强调，新大使在履行必要程序后赴任，只着大家关注外交部网站更新。不过，外媒盛传新驻美大使人选是有“美国通”之称的谢锋，不但曾有驻美工作经验，在美国有广阔人脉关系，而且还担任过驻港特派员公署特派员，并在美国和加拿大为释放华为财务长孟晚舟扮演重要角色，又参与去年十一月中美峰会的安排。

重用“美国通”缓和中美关系

最近更有消息指，秦刚将在两会后兼任国务委员，晋升副国级领导人。假如消息属实，从秦刚接连升官的速度，赋予更大权力，凸显北京非常重视外交工作，尤其是与美国的外交工作为战略重点。刚升任中共中央外事工作委员会办公室主任的王毅，也是担任外长五年后才升任国务委员，而且当了外长九年，始终没有驻美工作经验。因此，北京重用秦刚，显然是希望让其与王毅相辅相成。

与此同时，高层也将过去三年一直在国际舞台上与西方针锋相对的赵立坚，调任一个不太重要的职位。赵立坚调职或许有个人因素，与其妻汤天如太高调，频频在网上发帖有关，但更重要的是形势转变，“战狼外交”已不合时宜。赵立坚之前被重用，正值中美关系紧张，冠病疫情又蔓延至全球，时任美国总统特朗普不按常理出招，中国需要一名敢于与美国进行口舌之争的战狼外交官。可是，他摆出一副战斗风格，不时以轻蔑嘴脸、说话直白批评外国，惹西方反感。即使特朗普下台，拜登上台，他并没有因局势转变而收敛其横眉竖目作风，对中国的国际形象造成一定负面影响。

中国透过外交部连串人事布局，无疑是向外界释放一个重要信号：正淡化“战狼外交”，希望更好地管控中美竞争的分歧，缓和与美国和西方的紧张关系，回归到折冲樽俎的理性外交。

中国调整防疫政策，与外国恢复通关，用行动显示正加快复常步伐，维护全球产业供应链稳定，推动世界经济恢复健康增长，展现中国仍有无限商机，藉让利拉拢各国不要倒向美国，同时也向美国展现中美之间在竞争之余，也可以在一些领域存在合作对话空间。

关系纵回暖难扭鹰派反华态度

此外，中国经济面临下行危机，若继续与美对抗，恐会挫损市场消费和投资信心。欧美经济衰退风险上升，对进口中国货品需求大减，这反映在中国出口数据连跌三个月，而跌幅由去年十月的百分之零点三扩大至十二月的百分之九点九，至于国内消费亦连跌三个月，也加大了经济下行压力。今年首务是稳增长和稳就业，当前需要一个稳定和谐空间，处理好疫情和提振市场信心，故有必要与美国缓和紧张关系，避免战略误判和不必要冲突，以便聚焦在刺激经济工作上。

中国展现务实外交风格，初步收到正面效果，美国国务卿布林肯、财长耶伦下月将会访华，紧接其后是法国总统马克龙，显示中国与西方关系有回暖迹象。不过，中美关系回暖始终存在暗涌，因美国国会反华势力会从中阻挠，而遏华是美国朝野共识，并非拜登政府可以单方面扭转，但中方仍须努力释出善意，寄望下任驻美大使致力推动亲民务实外交作风，促进美国政界、商界、传媒和民众对中国的认识，确保彼此沟通渠道继续敞开，让彼此之间的分歧不致进一步扩大。