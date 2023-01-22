新的一年香港要动如脱兔

来源：香港01

01评论编辑室

香港在走出疫情阴霾的氛围中迎来农历新年，使得这个新的兔年别具意义。回想行政长官李家超当初于当选前后，曾称自己不是“口号式”领袖，又指他的新班子会“积极有为”提升施政效能，无奈半年过去，特区政府为防疫疲于奔命，纵使有新的治港蓝图，实际行动与“积极有为”仍有落差。新的一年治港团队必须扫除这种情况。

新任中联办主任郑雁雄早前发表新春贺辞，提到香港在“由治及兴”的新阶段下，必须让“兴”的动能更强劲，具体做法包括把握中国现代化的机遇、积极参与国际交流合作、矢志不移干事创业。以上一切全部都要求治港者把握好主动权，由自己一方去积极作出各种行动，而非采取被动姿态、留在原地守株待兔。

推动复常动能不足

特区政府官员的主动性屡为社会诟病，最近一段时间推动“复常”算是有些雷厉风行，但在不少政策执行细节上仍见痼疾就拿“通关”来说，广东省公安厅上星期五（1月20日）临时调整往来粤港两地的香港跨境私家车检验要求，容许未来一月未完成内地所需的车辆检验入境行驶，这事竟然是由运输署“接获”对方通知安排，那到底港府这边有没有主动为港人争取过相关的权益呢？

回望刚过去的虎年，政府推出一连串的行动蓝图、制订了一系列亮丽目标，但到细节部分要么实际举措欠奉，要么则是方向抓错用神。譬如《青年发展蓝图》打算支持青年持续进修，结果不仅只是重提一次性的“持续进修基金”，甚至连会否提高资助上限都说不清楚，遑论像其他地区那样提供进修假期、雇主支薪津贴等能鼓励社会支持持续进修的配套措施。

再如《基层医疗健康蓝图》，是将过去多年讨论过的结果，配合最新数据再次陈述一次。细看当中内容，建立转介机制、增加医护人手供应皆无明确的时间表，加强中医药角色没具体措施，余下的整改公院普通科门诊、寻找土地等事更是单纯检视、研究云云。假若不想这批蓝图落得虎头蛇尾下场，当局后续实际设法“动”起来才是关键。

积极建设应对挑战

其实，中国国家主席习近平去年“七一”讲话交代对香港的“四点希望”，当中也提及了“积极谋划”香港发展、“主动对接”国家战略”、“积极稳妥”推进改革等事，并且要求团给合力对象为“建设香港的积极力量”，可以说国家领导人已明言希望治港者们动起来。

《孙子兵法.九地篇》云：“始如处女，敌人开户；后如脱兔，敌不及拒。”我们过去多年已经沉静太久，面对本地困难、周遭挑战，所幸暂时还是“见兔顾犬，为时未晚”，希望新的一年的治港者可以真真正正主动积极出击，用兔起凫举般的敏捷速度克敌制胜，让港人从今以后能够享受安居乐业、繁荣稳定的大治之局。