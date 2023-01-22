法国养老金改革恐将陷入持久战

来源：彭博社

作者：William Horobin

法国总统马克龙正面临任期内规模最大的抗议活动，这可能为法国养老金改革陷入一场漫长且影响重大的持久战埋下伏笔，因为不论是马克龙，还是工会，都未留出妥协的空间。

周四，在工会领导下，超过100万人走上街头游行，反对马克龙的养老金改革计划。这项计划拟通过将最低退休年龄从62岁提高至64岁，来消除养老金体系中的赤字。

由于遭到公众的广泛反对，在政府周一向内阁提交计划时，工会呼吁采取更多行动以及抗议活动。他们将在1月31日再举行一天的联合罢工和抗议活动。

“这项改革是不可接受的，违背了人民的利益，”工会在联合声明中表示。“我们决心建立公平的退休制度，以不同的财富共享方式来提供资金。”

通过延长工作年限来改革养老金体系一直是法国往届政府未竟的事业，政府在面对导致全国瘫痪的抗议活动时都不得不退让。眼下，持续的对峙将会考验马克龙的决心，他此前已将养老金体系改革视为支持法国经济亲企业改革的重要一步。

“我们坚信这项改革对法国来说是必要的，”财政部长Bruno Le Maire周五在达沃斯世界经济论坛上对彭博电视的Francine Lacqua表示。“因此，我们会坚持这项改革，当然法国议会将会就此进行辩论，可能会对改革计划进行一些改进。”

在遭到阻力的情况下继续推进改革，将会消耗马克龙的政治资本，而现在的情况是，由于在议会没有多数支持，他的政治资本已经偏弱。但如果败下阵来，将会让他作为一个支持商业的改革者形象受到质疑，并给公共财政增加风险。

马克龙下一步行动的关键在于工会是否可以在罢工和抗议活动上继续获得支持。民意调查显示，目前他们在更广泛的法国人中拥有庞大的支持，Ifop周四公布的调查显示，只有28%的人支持养老金改革计划。