俄乌战争：德国拒输坦克 西方内部分裂还是“温水煮蛙”？

来源：香港01

作者：叶德豪

1月20日万众期待的德国拉姆施泰因（Ramstein）欧美防长援乌大会来了又去，最让乌克兰失望的是德国社民党（SPD）朔尔茨（Olaf Scholz）政府依旧拒绝任何国家向乌克兰输出德制“豹2”（Leopard 2）主战坦克（MBT）。

刚上任两天的德国新防长皮斯托厄斯（Boris Pistorius）否定“德国阻挠坦克输乌”的批评，称欧美盟友都未有“一致意见”。美国见状也不好意思公开施压德国，上至总统拜登（Joe Biden），下至防长奥斯汀（Lloyd Austin）对于德国的“阻挠”皆“打圆场”地称，将会供应所有乌克兰“所需要的”。

由于乌克兰的确想在新一年展开反攻，主战坦克对其推进将有重大助力。但由于美国的M1坦克（M1 Abrams）使用喷射引擎，能源消耗大、维修困难，因此，普遍用于欧洲10多个国家、总共有2000多架的“豹2型”就成为了欧美主战坦克输乌的不二之选。波兰、芬兰等多个国家都表明愿意将其“豹2”输往乌克兰，但他们都需要事先得到德国同意。

欧洲各国不停施压

为了向德国总理朔尔茨施压，欧洲国家可算是各出奇谋。先有法国总统马克龙（Emmanuel Macron）出口术，在德、美两国本月稍早分别宣布提供“步兵战车”（IFV）的前一天，抢先宣布法国将向乌克兰输出“轻型战场坦克”AMX-10RC。此举除了引起军事分析界“何谓坦克”的热烈讨论之外，更被德国舆论认为是马克龙以“羞辱”方面向朔尔茨施压的举动。

其后，拥有可类比“豹2”的“挑战者2”的英国决定向乌克兰输出此种毫无疑问是主战坦克的武器，实然打破了“北约主战坦克输乌”的禁忌。英国提供的14架“挑战者2”固然是“有胜于无”，但“挑战者2”并不普及、已存数量远低于“豹2”，此举无疑是另一种名大于实的施压行动——毕竟，以往朔尔茨拒绝坦克输乌的说词，就只是德国不应单独行动。

最离谱的可算是波兰。在法英分别施压之后，刚换了新防长的朔尔茨依然未肯改变立场，波兰就赶在拉姆施泰因防长会之前，派出一位副外交部长声言波兰有可能不经德国同意而向乌克兰输出“豹2”，引来欧美媒体广泛报道，可算是跟朔尔茨展开了一场“胆小鬼”游戏，看看谁先退缩。

不过，朔尔茨最后依然坚持了不输出主战坦克的立场，让不少拉姆施泰因的与会者失望而回。

为何主战坦克是“红线”？

不少欧美国家的分析员都认朔尔茨的“坚决”大惑不解。毕竟德国实际上对乌克兰的军事援助其实比英国还要多，以单一国家计算排在美国之后。而且，德国早就向乌克兰提供过不少会被人们（误）认为是“坦克”的武器，包括早在去年夏天开始供应乌克兰的“猎豹”（Gepard）防空坦克（又称防空炮），以及本月稍早输乌的“貂鼠”（Marder）步兵战车。而在甚具代表性的“爱国者”（Patriot）导弹防御系统输往乌克兰的行动中，德国也是其中三个供应方之一。

朔尔茨最近多次暗示的理由，也让人费解。朔尔茨似乎是要美国首先同意供应乌克兰M1坦克，然后德国才会跟随美国步伐，向乌克兰输出其豹2主战坦克。问题是，正正是因为M1坦克并不适用于乌克兰战场现况，德国的豹2才变成关键；如果M1有用，美国可能早就自行安排供应，不必依赖犹豫不决的朔尔茨政府。

一些人认为朔尔茨是有意为俄乌和谈和欧俄未来关系缓和创造条件。可是，乌克兰与普京各自的谈判条件都是对方不能接受的，因此和谈的前提就是要其中一方取得胜利。但即使我们假设欧美对乌军援一下子全然消失，在这个最坏情况之下，乌克兰很可能只会变成另一个阿富汗，使俄乌战争变成欧洲土地上的长期冲突，欧俄未来关系更是无从谈起。

理性分析不灵，有人就以文化和心理角度去尝试理解朔尔茨。一方面，德国的“后二战”叙事往往强调“欧洲人在二战中学懂了和平的宝贵”，因此对于任何升级武力冲突的行动都有接近本能性的抗拒。但这种叙事忽略了一点：德国是因为被“打败了”才“学懂和平”的。

另一方面，苏联在二战中遭受严重损失，俄罗斯联邦成立后，这种受害者叙事不止遍及俄罗斯，也为德国普遍接受，因此朔尔茨对于德国坦克再次在战场上杀戮俄军，就有了另一种历史造成的不安感。但这种叙事又忽略了另一点：俄罗斯只是苏联的一部份，事实上如果按人口比例计算，白罗斯和乌克兰的二战死亡比俄罗斯还要高。

“温水煮鞋”？

对于朔尔茨的动机，欧洲外交关系协会（ECFR）柏林办公室的主任Jana Puglierin就有一个颇为独特的分析。她认为朔尔茨有意支持乌克兰，同时又总是担心这样会引来俄罗斯升级战争。 “当联邦总理大谈‘谨慎’，我认为他是指一种试探性进路，美国人称之为‘温水煮蛙’。”也就是说，朔尔茨其实是有意进两步退一步慢慢地增加对乌军援，让俄国相信分裂的西方援乌乏力，继续埋首于其传统战争路线，到头来愈踩愈深，最终败于乌克兰战场之上。

这个分析似乎颇有道理。这次拉姆施泰因防长会之后，全球媒体都在大肆报道德国坚拒向乌克兰输出坦克，营造出西方援乌不力、乌克兰缺乏支援的氛围。但大家都忽略了这次防长会的前后，欧美各国都大手增加了对乌军援：瑞典输出50架CV90步兵战车；英国输出600枚硫磺石（Brimstone）反坦克飞弹；丹麦提供19架法制凯撒（CAESAR）自走炮；波兰提供60台苏制S-60防空单管高射炮；爱沙尼亚提供数10台各式榴射炮；捷克决定加大榴弹炮、重要弹药、装甲车生产；拉脱维亚和立陶宛提供一系列刺针（Stinger）防空导弹、L-70防空炮，以及一些直升机和无人机；美国新增的25亿美元军援也包括额外59架M2布雷德利步兵战车（M2 Bradley）、八个复仇者（Avenger）防空系统、90架（首次提供的）史崔克（Stryker）装甲车等等……

美军参谋首长联席会议主席、陆军上将米利（Mark Milley）会后便称，美国这次军援大概已相当于至少两个联合兵种军团的需要（北约一个军团大约有5000人），拥有“进攻必需的装甲”。

至于豹2主战坦克的问题，德国防长皮斯托厄斯只称德国将会点算可能输乌的库存，并没有进一步的说明。然而，防长会之后，乌方就放风指德国已容许乌军在拥有“豹2”的国家为此向乌军提供训练，德国方面也没有否认这说法。由此可见，“豹2”的供应依然还在台面上。

到底朔尔茨的犹豫不决背后是否有这种“温水煮鞋”的战略考量？再观察多几个月，我们大概就会得到答案。