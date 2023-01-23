台媒：在政经纷扰中，莫忘人性

来源：《联合报》社论

今天是大年初二，依传统习俗，是出嫁的女儿回娘家的日子。尽管在现代社会女儿任何时候都能回娘家，但保持这个古礼，是提醒人们家人联系的重要；也让那些渐行渐远的女儿们，维持着返家的期待和牵挂。哪怕是已当了阿嬷的人，也可以初二在家接待女儿归来，再择吉返回自己娘家与亲人相聚。

一个社会，就是这类文化与习俗点点滴滴的累积，有些随着岁月变化而调整，有些不再墨守成规却留下精神记忆。唯一不变的，就是人性，和维持人性的基本感情。春节假期不论多长，都能让人回到童年时代对新年的美好记忆，让人们重新接上“家庭”和“家族”的充电线，重新出发。

过去三年疫情笼罩，让人际关系变得疏离，各种口罩、防疫禁令更让许多人生活变得狭隘而干枯。这些限制和拘碍，随着疫情远扬及流感化，都可望逐渐摆脱。对许多民众而言，去年底那场胜负比例悬殊的选举，更把人们从执政者威权、霸道、偏执的阴影下解放出来。在民进党主席由赖清德接任后，总统府也宣布内阁改组，意味春节过后台湾将有一个比较清新的政治局面。

新的政治团队未必就能立即上手，也未必更具效率；这点，仍有待府院党各方的彼此磨合切磋。事实上，执政之道无他，心系台湾人民罢了。陈水扁执政八年，只想着自家资产的增长，最后当然以贪腐作收。蔡英文执政近七年，则只想着自己的权力和民进党的江山，却把台湾的长远发展和人民的福祉置之度外；如此师心自用，民众怎能继续忍受？

新的一年，党政人事更替，对台湾也是一个新的契机。对蔡政府而言，执政多想想人民，多从人性出发，抛弃“一切为本党”的私心，即有希望赢回更多民心。若一心只想着明年大选的胜利，心狠手辣对待民众和在野党，那就等着迎接另一场教训。