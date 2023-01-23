干部“躺平”怎么治理

来源：澎湃新闻

作者：李文姬

在今年的春晚小品《坑》中，沈腾刻画了一位“不担当不作为、不肯干也不敢干、卷起袖子在一边看”的“躺平式干部”，一时成为热议话题。

澎湃新闻注意到，近年来中国不少地区都向“躺平”干部亮剑，出台干部激励机制，选拔能人干将。

去年2月，浙江省丽水市景宁畲族自治县发改局、标溪乡、自然资源行政执法队三个单位和乡镇获评该县第一批“躺平者”。负责人们红着脸，上台从县领导手中接过了黄旗，旗上印着“不做躺平者 勇做奋斗者”。

据景宁县纪委监委微信公众号“清廉畲乡”介绍，按照县委“党建引领、纪委先行、评躺平者、倒逼奋斗”要求，县纪委县监委剑指“庸、懒、散、拖”歪风，创新出台《“景宁躺平者”认定办法（试行）》，对全县各级机关、企事业单位（含垂直管理部门）、乡镇（街道）、村（社区）、各类工作专班、党员干部等主体不定期开展“景宁躺平者”认定，严肃整治各类不担当、不作为、乱作为、慢作为问题，以反面警示倒逼各项工作高效推进，优化工作作风。

据江苏盐城滨海县委组织部官方微信公众号消息，去年7月，为进一步激励全县各级干部担当作为，滨海县委组织部重点面向全县各级机关和国有企事业单位在编在岗的县管干部和中层干部，开展了寻找身边的“躺平者”活动。

“躺平者”标准是什么？滨海县委组织部给出答案：宗旨意识不牢，精神状态萎靡不振、缺乏斗志，不思进取、安于现状，在岗不在位、出工不出力；工作责任心不强，对待工作消极应付、得过且过，对工作分工和分派工作挑三拣四、拈轻怕重；担当精神不够，见到任务“两手一摊”，碰到问题“两眼一黑”，左躲右闪、上推下卸，只要不出事、宁愿不干事；工作态度不正，与组织讨价还价，只想当官不想干事、只比待遇不比责任、只比资历不比贡献；工作作风不实，玩心较重、贪图安逸，暮气沉沉、“佛系”心态，不推不动，甚至推也不动；工作事不关己、高高挂起，对涉及自身利益的工作比较关注，见到好处就上，想自己的事比想公家的事还多。

被推选为“躺平者”的，由县委组织部进行集中诫勉谈话，并作深刻书面检讨。对谈话教育后依旧我行我素、不知悔改的，视情节轻重，作相应处理。

去年8月4日，台州临海市也发布评定“躺平式”单位、项目、干部的《实施方案（试行）》。被评为“躺平式”单位的，领导干部调整岗位，单位当年考核为合格，按最低比例确定单位当年考核优秀人员名额；被评为“躺平式”项目的，由项目联系领导进行人员约谈，相关主责人员当年不得评先评优；被评为“躺平式”干部的，扣减年度考核奖，暂缓职级晋升等，对“躺平式”中层干部原则上予以调整交流。

应对干部“躺平”，除了问责监督，还有激励先进。

去年6月14日，河南南阳市委召开新闻发布会，向社会和公众发布了《南阳市领导干部自荐制度实施办法（试行）》。干部可以向单位党组织负责同志自荐，可以向市委组织部自荐，也可以直接向市委主要领导自荐。

此前《南阳日报》曾报道，河南省委常委会会议审议通过相关意见，支持南阳加快建设省域副中心城市。全市广大干部正紧抓机遇，为全面建设社会主义现代化南阳拼搏奋斗，但还有少数干部存在“躺平心态”，作风拖沓、推诿扯皮，“在其位不谋其政”，严重影响“副中心”建设进程。

如何破解干部躺平难题？半月谈微信公众号曾发文支招。一方面，基层最重要的激励手段是晋升，要用好干部选拔指挥棒，把在一线踏实奋斗的干部识别出来、提拔上来、重用起来，让担当有为者、能为者、善为者在干部考核中脱颖而出。同时，解决职务与职级并行等正向激励政策存在的实际问题，树立良好的干事创业导向，让中年干部有盼头、有干劲。另一方面，要健全绩效考核机制，探索建立退出机制，破除“大锅饭”思维和“铁饭碗”现象，打破“干与不干一个样，干多干少一个样”的弊病，让习惯于“只进不出”的“懒汉式”干部危机重重，让自以为端上“铁饭碗”的“躺平式”干部无处容身。