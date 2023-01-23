“选民眼睛是雪亮的”最大讽刺

来源：台湾《上报》

作者：李濠仲

不久前，《纽约时报》揭露共和党议员桑托斯（George Santos）多项学经历背景造假，引发一连串风波，就连他当年参加巴西同性恋变装秀的影片、照片都被翻出来，而他却曾因选票考量，公开反对过LGBTQ法案，甚至做出敌视同性恋活动的表态，他的“表里不一”，再又导致一项罢免他的连署如火如荼展开。桑托斯这样一位大说谎家，成了新年之际，美国政治系统性失败的最新案例。

去年美国期中选举，共和党在纽约州有了明显进展，桑托斯在所在的长岛区，赢了民主党对手将近10个百分点。纽约州席次的增加，让共和党能在众议院取得多数，最终并拿下议长位置，就这点看，桑托斯确实有其战功。

但他自我捏造的形象，很快就让自己灰头土脸，且内容一个比一个离奇，尤其重重打击美国民主威信，好像一个人不必真的“做”什么，或不必真的“是”什么，反正一切都可以编出来。

关于桑托斯的谎言，除了一边参加同性恋变装秀，一边反同性恋之外，他曾在推特上说9/11事件夺走了他母亲的生命。 9/11事件是纽约人心中永远的痛，对于当初受难者、救难者，纽约客多抱以无限同情和敬佩，桑托斯的推文，可以想见又触动了多少人。不过，对照他不同推文，他的母亲又成了在双子大楼南塔工作的高阶主管，且很幸运在9/11中幸存下来，只是后来在与癌症的对抗中过世。不过，后续有媒体调查，一来，并没有找到他母亲死于癌症的证据，二来，根据美国官方移民纪录，9/11当天，他巴西裔的母亲并不在美国。

此外，桑托斯曾筹办“Friends of Pets United”，说自己拯救了2400只狗和280只猫，其中还成功为一名残疾退伍军人养的狗募得治病基金，但经查，在募得3000美金（3954新元）后，狗死了，钱也去向不明。更诡异的是，当时在进行这些动物“慈善工作”时，桑托斯并不叫桑托斯，而是有另个名字叫戴福德（Anthony Devolder）。

接力《纽约时报》，其他媒体又纷纷追出：2020年到2021年，桑托斯曾在大西洋海港城一间被美国证券交易委员会指控为“庞氏骗局”的公司工作；他自称是纽约巴鲁克学院的排球明星，并率领球队赢得联赛冠军，但实则桑托斯并不在当时的球员名单；一名巴西妇人在桑托斯被揭露欺骗选民后，出面指认他就是10多年前，在巴西骗走她存款和珠宝的人；桑托斯说自己是“半个犹太人”（当然也是讨好犹太选票），还说自己外祖父母是在纳粹大屠杀下的幸存者，但他的祖父母明明都出生巴西，而且没有任何犹太背景；桑托斯说自己从政前，曾在高盛和花旗集团工作，是一位“经验丰富的华尔街金融家和投资者”，在高盛和花旗皆否认后，桑托斯才又改口说自己是“间接”和和这些公司打交道，不是在他们的集团内任职；他也曾说自己毕业于纽约巴鲁克学院，查无此事，桑托斯才为自己美化学历道歉；最后，连他说他有四名员工，死于2016年，总计49人死亡的Orlando Pulse夜店枪击事件，原来也是假的。

政客为了赢得选民认可，无以避免常有自我夸大、美化的情形发生，桑托斯之所以引起哗然，因为他简直就是歪曲事实，却能一路骗过党、选民甚至媒体，虽然不可置信，却又真的发生了。桑托斯将个人自我建构为一个同时兼具同情心、爱护动物、高学历、上流企业人士和犹太裔的集合形象，然后在纽约长岛区赢得国会议员，前进华盛顿，结果是开了一个大玩笑，14万多人竟共同选出了一个骗子。

有纽约媒体为这起骗局下了一个注解，即：“一个病态的说谎者，通过骗局进入国会的故事，为我们提供了一出极具讽刺性的上流社会喜剧，但当观众笑声停止，是没有人会喜欢它的。”

而就算媒体揭露了桑托斯的谎言，却仍需要众议院至少三分之二议员投票同意，才能将他驱逐出国会，这一门槛并不容易跨过，更何况现在是共和党占多数，几乎不可能主动让出纽约州这宝贵的一席。当然，最好的方式是桑托斯带着羞耻心自请辞职，只是，他若有有兴趣维护名誉，怎又会一路骗到今天？