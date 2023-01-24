美国大学TikTok禁令此起彼伏 华府若全面出手恐危及民主党年轻票仓

来源：彭博社

作者：Alex Barinka

拜登政府若在全美范围内禁用TikTok会激起何种反应？许多州立大学对这款应用程序最近实施的禁令激怒了大量年轻人就是一种启示。

最近几周，超过25个州限制使用政府配发的设备访问TikTok，在一些地方公立学校也被纳入了这一范围。包括奥本大学、佐治亚大学和俄克拉荷马州立大学在内的十几个主要高等教育系统近来均对TikTok实施了某种形式的禁令，一些不允许在学校所有的设备上或校园网络上访问该应用程序，有的甚至两者兼而有之。

上周，德州大学奥斯汀分校也加入了禁用之列。这所学生数量超过52,000人的大学禁止在校园网络上使用TikTok。不出所料，学生们对此颇为不满。

现年22岁的戏剧教育专业大四学生Grace Featherston表示，人们应能够自行判断使用中国应用程序的相关风险。她认为这项禁令侵犯了学生的个人自由。“要不要用TikTok，这是美国公民的选择，” 她说，“要不要承担那种风险也是。”

甚至连一些大学的员工也表示反对。“我把TikTok当作教育工具，来让科学变得有趣而且更接地气，” 36岁的德州大学奥斯汀分校化学副教授Kate Biberdorf说。她在TikTok上的用户名是“化学家Kate”，拥有19.44万名粉丝。“一所大学就能决定把它夺走，我觉得这也不对。如今在我们的社社群中，我们的权利似乎正在被剥夺，这是朝着错误方向的又一次推进。”

决定TikTok的命运对政客而言风险不小。作为这款应用程序的主要受众，年轻人已成为对民主党最为重要的人群之一。塔夫茨大学的数据显示，30岁以下的选民是2022年美国中期选举中唯一民主党支持者占据多数的群体—领先优势惊人地高达28个点。实际上，它们似乎构成了拦住共和党“红潮”的大坝。