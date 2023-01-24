经济险恶 蔡政府切勿轻蹈误区

来源：台湾《联合报》

联合报社论

全球经济迎向疫后新局，但兔年全球经济走势并不乐观，甚至堪称险恶。蔡政府要兑现“经济二十年最好”的支票，务必要避免内耗与自误，并照顾好弱势与年轻族群，才不致因贫富差距扩大加重人民的相对剥夺感。

全球经济历经三年疫情冲击，台湾所受影响相对较小，主要是半导体、航运等产业恰好赶上产业断链的巨大商机，包括台积电、长荣航运去年都缴出史上最佳成绩。但疫后全球经济受俄乌战争拖累，并不如预期乐观，包括自由贸易受创、通膨带来经济硬着陆阴影，都让今年全球经济远比去年悲观。

外在经济环境冷风飕飕，蔡政府经济施政上几乎没有出错的空间。年后，马上要面临是否要调涨电价的考验。去年台电与中油因冻涨电价与缓涨油气价，双双亏损逾二千亿元，即使蔡政府动用超征税款补贴电价，但面对每年数千亿元的冻涨电价成本，仍属杯水车薪。电价调涨兹事体大，尤其不少产业与民众正处于经济下滑的困境中，电价调涨很可能成为压垮他们的最后一根稻草。

电价调涨压力其实不仅肇因于俄乌战争引发的能源价格上涨，更大的原因，要归诸蔡政府的能源政策错误所致。台湾明年一月要举行总统大选，依以往的惯例，执政党往往会在选前乱开政策支票，在选前选后造成极大风波。例如，扁政府时代的核四停工，蔡总统刚上台时的一例一休之乱，都对民众、企业或股市造成负面影响。这些错误施政原本可以避免，但在政治挂帅时，专业被践踏，就会出现自误误人的乱象。

台湾民众普遍期待今年经济能动如脱兔，面对外部环境考验重重，以民众与企业过去面对多次全球经济不景气都能成功脱困来看，今年没有悲观的理由。政府应想办法创造稳定的政经环境，切勿自踩地雷，如此，今年下半年台湾经济或许仍有重振的机会。