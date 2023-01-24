兔年求进奋发图强 香港与大陆齐拼经济

来源：明报

明报社评

过去三年，香港及国家一直跟疫情苦战，民生饱历折腾，经济发展亦大受影响，癸卯兔年将是全面复常之年，国家全力深化改革拼经济，香港也要把握新形势新机遇，致力提升竞争力，追回疫下失地，特区政府的作用非常重要，由大湾区融合、重振旅游业到巩固国际枢纽地位等，当局都需要积极作为，发挥更强推动角色，以兔子机敏灵巧的特质，面对地缘经济分裂等挑战。

“实现经济整体好转”

国家快步走港莫落后

冠病疫情缠扰多时，之前两个春节，市民都抱着忐忑心情，在严格防疫限制下过年。癸卯兔年，香港依然没有贺岁烟花及花车巡游，但整体气氛却跟往年很不一样。牢固的防重症屏障，令市民拜年团聚，再无后顾之忧；市面人潮处处，餐饮及零售业均看好新年市道，受惠于春茗等宴会陆续复办，饮食界预料生意可较上年倍增。随着大部分抗疫措施解除，全面复常在望，“虎”尽甘来，不少市民都以期盼心情，迎接兔年。

香港在壬寅虎年受第五波疫情重击，经济衰退，失业率一度升见5.4%，严格的防疫限制，影响香港国际航空枢纽地位，航空业旅游业持续冰封；外围经济放缓，加上迟迟未能与大陆恢复通关，亦对香港复苏构成重重障碍。欧美经济陷困需求转弱，令香港出口转口失色；大陆经济增长步伐受防疫措施拖慢，对香港不少行业亦有明显影响。回望虎年港股表现，恒指一度跌至14,597点的13年半新低，全年新股集资额，按年减少近七成，跌出全球三甲，然而随着抗疫措施陆续解除，香港多项经济指标均见改善，最新失业率回落至3.5%，零售餐饮等行业，就业情况持续改善；恒指年尾发威，重上22,000点水平。新股集资额近半年亦显著回升，总额相当于全年八成。香港去年第四季GDP尚未公布，分析师普遍预期，经济萎缩幅度将比第三季的-4.5%有所收窄。

香港进入后抗疫时期，经济最坏时刻已成过去，大陆情况亦然。国家统计局上周公布，大陆去年全年经济增长3%，虽然远不及原先的5.5%增长目标，但比市场预期为佳；第四季按年增长2.9%，也好过市场预期中值的1.8%。大陆11月起调整防疫政策，及至上月更结束封控措施，全速重开对于经济活动恢复效果明显。虽然国家统计局提到，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固，然而展望兔年，国际投资者对大陆经济前景普遍转向乐观，多间大行预期大陆今年可录得近5%增长。美国经济放缓，市场焦点由担心通胀转为衰退，倘若今年美息不再急升，美元强势亦会有所变化，这对资金回流中国等新兴市场，将有莫大帮助。

中国国家主席习近平春节团拜讲话，指出2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，要全面深化改革，“努力实现经济运行整体好转”。经历了近年的反垄断监管及楼市整顿，后抗疫时期，大陆经济增长模式，预料将由高度依赖房地产及投资，加快过渡往数码及绿色经济拉动，追求质的有效提升以及量的合理增长。副总理刘鹤上周出席瑞士达沃斯世界经济论坛，提到今年将继续实施积极财政政策及稳健货币政策，重点扩大内需，推动产业链、供应链循环畅通。兔年大陆全力拼经济，由“十四五”规划到大湾区融合，之前受疫情影响而放慢了脚步的发展大计及项目，今年料将全速推进，香港要融入国家发展大局，当然也要快步追上。

兔年大陆复苏愈强劲，香港受惠愈多。财政司长陈茂波相信，香港第二季经济复苏力度会较为明显，四大会计师事务所预测，受惠于大陆复常及美息有望见顶，香港今年股市集资额可望倍增，回升至约2000亿元水平，有望重返全球三甲，若有重磅大型新股上市，全年集资额更有机会达到3000亿元。航空及旅游业方面，上月香港机场客运量达160万人次，按年急升9倍，业界相信，今年全年客运量，视乎长途航线恢复、过境旅客经香港转往大陆及东南亚等情况，有机会回升至逾3000万人次，惟比起疫前香港全年客运最高达到7457万人次，差距仍很大。

将香港复苏复常势头

转化为长线上升动力

兔年香港经济发展最大考验，是如何乘着复苏复常势头，将短线反弹化为更强大及可持续的长线上升动力，让香港各方各面都能重返以至超越疫前水平。财政预算案下月发表，财政司长陈茂波表示，除了为基层市民纾困，同时亦要趁今年香港复苏，大力推动投资，加速经济发展。预算案有何具体措施，拭目以待，无论如何，当局在抢入才、抢企业、融入大湾区等方面，都要更加积极有为。近年国际形势急剧变化，欧美拟向乌克兰提供坦克，俄国与北约正面冲突风险上升；地缘经济分裂，国际货币基金组织（IMF）警告，国际合作和商业往来减少，打击环球经济增长；大国博弈下，针对香港的政治操作与攻击，预料亦将愈来愈多。兔子予人印象是反应快、够机灵，香港同样需要以这些特质，应付愈益复杂凶险的国际环境。