香港股楼转势言之尚早

来源：星岛日报

星岛日报社论

一元复始，万象更新。回顾虎年，恒指如坐过山车，拾级而下，曾大跌三成八，直至年底大陆放宽防疫措施和全面开关，刺激恒指急速反弹，全年仅跌百分之七点四，而楼价却全年约跌一成半。不少人寄望通关效应令股市和楼市在兔年重拾活力，出现牛市大阳春。通关让市场洋溢乐观情绪，但外围和香港仍充斥一些不明朗因素，股市难免波动，楼市暂时难言已转势，投资者入市仍须效狡兔三窟精神，时刻保持警惕。

虎去兔来，有大行一如往年般用风水术数预测市况，指癸卯兔年五行缺金和土，金代表股市并非吉兆，意味兔年动荡较多，恒指年初可延续虎年升势，夏末下行，年底反弹，微升收尾；至于地产楼市则表现平平。

美债务违约风险或成黑天鹅

风水预测市况仅作参考，投资者入市主要仍须考虑基本因素。通关效应确实扭转虎年市场氛围，令股市止跌回升，楼市喘稳，金融业界指虎年最后十三个交易日，外资透过港股通源源不绝地买入A股，录得破纪录净流入逾一千一百二十五亿元人民币，反映资金看好A股后市，令港股也被看高一线。至于地产代理则指，美国联储局加息步伐放缓，通关后大陆客重临，加上港府推出引入专才计划，楼市最坏时刻已过，兔年将否极泰来。

通关效应短期仍有力推动股市向上，但恒指经过近三个月急速反弹，从低位累计升了五成，即使美国息口有望在首季见顶，但鉴于美国通胀高达百分之六点五，跟联储局定下的百分之二通胀目标仍有一段距离，相信息口见顶后会横行一段颇长时间，今年内未必有条件减息。高息持续不利股市，企业借贷成本高，再加上经济放缓，衰退风险正在升温，不少美国科企纷纷裁员，连微软和Google也分别宣布裁员一万人和一万二千人，反映企业对后市并不看好。一旦美国经济衰退，不管是轻微抑或深度，将会对环球股市造成冲击。

此外，美国政府开支日前触及三十一万四千亿美元债务上限，财政部采取特别措施避免违约，希望争取时间让国会提升上限。然而主导众议院的共和党坚决要求削减联邦政府开支，但控制参议院的民主党却支持增加开支，两党若对财政预算案僵持不下，一旦经费用罄，美国便有违约风险。两党过往曾多次就债务上限争拗玩“胆小鬼”把戏，看谁先让步，每次都有惊无险，但这次众议院议长麦卡锡是弱势议长，难以说服共和党极右阵营让步，加上总统拜登为寻求连任，也不会太早让步，增加谈判难度，使违约风险随时成了今年金融市场的黑天鹅。

至于通关后多了大陆客和专才来港，对楼宇需求增加，便断言楼市将转势是言之尚早。首先，专才来港后须解决住屋问题，但并不代表一定要买楼，大可租楼，因他们来港发展是寻觅机遇，能否适应香港急速生活节奏仍是未知之数，也未必有丰厚积蓄，毕竟买楼涉及金额动辄上千万元，而且还要支付相当于楼价三成的辣税，即使七年后成为永久公民可申请退税，资金被绑并不划算。再加上大陆为稳经济，正陆续出台救楼市措施，不但撤销限购令，还放宽按揭成数，另有其他置业优惠，在大陆置业的诱因明显比香港大。

新盘供应多一二手楼价受压

更重要是，今年私楼供应量特别多，反而令楼价受压。由于虎年楼市受到疫情、加息和港股大跌不利因素夹击，发展商押后推出新盘，令兔年有多达一百一十九个潜在新盘可供应，涉及单位逾四万伙，再加上一手货尾，令供应量多达七万九千伙。发展商为求促销单位，可能增加折让，低市价开盘，加剧一、二手楼竞争，令楼价难有大升空间。

兔年市场气氛明显比虎年好，资金虽流向亚洲，但外围情况不明朗，港股和楼市难独善其身，故投资者今年应效法狡兔三窟，时刻保持警惕，分散投资，并像兔子般机灵，一嗅到市况不妙便趋吉避险。