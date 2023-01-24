报告：美军工业没有为与中国的冲突做好准备

来源：美国之音

作者：莉雅

一项新的研究显示，美国国防工业基础还没有为目前存在的竞争性安全环境做好充分准备。报告说，乌克兰战争暴露了美国军工行业普遍存在的问题，这些问题可能会削弱美国军队对中国进行持久战的能力，包括在台海冲突中出现弹药库存不足，导致所谓的“空箱子”问题。

自从俄罗斯去年2月对乌克兰发动战争以来，美国向乌克兰提供了大量的军事装备与补给。这些援助对于阻止俄罗斯的进一步入侵至关重要，也向中国传递了动武的代价和风险的信息。

不过，华盛顿智库战略与国家研究中心(CSIS)的一份最新研究报告说，乌克兰战争也暴露了美国国防工业基础的严重缺陷。这场战争耗尽了美国某些类型的武器系统和弹药的库存，如“毒刺”地对空导弹、155毫米榴弹炮和弹药，以及“标枪”反坦克导弹系统，而美国补充武器库的速度缓慢。

“美国国防工业基础还没有为目前存在的竞争性安全环境做好充分准备，它目前正以更适合和平时期环境的节奏在运作，”这份报告说。“在一场重大的地区冲突中——比如与中国在台湾海峡的战争——美国使用的弹药可能会超过国防部目前的库存，导致‘空箱子’的问题。”

报告：美国不再处于和平环境，应为此做相应准备

报告认为，乌克兰战争以及与中国不断加剧的紧张，包括在台湾海峡的紧张，凸显美国目前已经不再处于和平环境。

这份题为“战时环境中的空箱子：美国国国防工业基础的挑战”的报告作者是战略与国际研究中心的高级副总裁、国际安全项目主任赛斯·琼斯(Seth Jones)。该报告反映了美国高级军事和其他政府官员以及防务领域、国会和军工行业的看法。

战略与国际研究中心最近对台海战争进行多次兵棋推演后发现，在冲突中，美国可能会在不到一周的时间内用完一些弹药，例如远程精确制导弹药。

报告说，这些不足将使美国极难维持一场旷日持久的冲突，部分原因是美国国防工业基础缺乏急剧增加产能来应对一场大规模战争的能力。

美国共和党联邦参议员乔什·霍利(Josh Hawley, R-MO)去年12月在给国务卿布林肯的一封信中说，拜登政府对乌克兰提供的军事援助影响了美国强化台湾防务能力的努力。

战略与国际研究中心的最新研究发现，部分是由于过时的军事承包程序和官僚作风造成的国防工业基础的这些问题目前正在影响美国在印度-太平洋地区建立可信威慑力量或在军事冲突中与中国对峙的能力。

根据一些美国政府的估计，中国正在大量投资于军火和获取高端武器系统和设备，其速度是美国的五到六倍。

台湾的地理位置与乌克兰不同

报告还说，在可能的台海战争中，美军面临的并不仅仅是弹药不够的问题。

“与乌克兰不同，它的西部边境对武器运输敞开大门不同，而台湾是一个岛屿。一旦战争开始，中国的封锁和远程火力能力将使武器系统和弹药难以——甚至不可能——进入该地区，”报告说。

这意味着，印太地区的战争可能需要更多的远程弹药，以及战区内更多的弹药库存，以解决一旦战争开始就难以运送弹药的问题。

报告建议美国重新评估其军火需求总量，并敦促国会就此事举行听证会。该研究还建议重新评估美国的库存需求，建立战略弹药储备并确定可持续的弹药采购计划以满足当前和未来的需求。报告还建议美国拓宽军事采购途径，利用合同过程中的灵活性，并创建更多的军工合作生产设施，寻找“盟友支持”的机会等。

