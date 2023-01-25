摩根士丹利：新兴市场领军年代开启 但千万别按指数权重配中国

来源：彭博社

作者：Selcuk Gokoluk

摩根士丹利投资管理公司表示，新兴市场股票势将成为当前这个十年的赢家。该公司成为最新一家看淡美国转而看好其他地区的投资者。

该公司副首席投资官兼新兴市场宏观经济研究主管Jitania Kandhari表示，其正在撤离美国股市，以增加发展中市场的风险敞口。她表示，发展中市场的股票估值有吸引力，印度等经济体的增长势必好于美国。

“市场每十年会出现一个新的领军者。2010年代是美股和大型科技股，”Kandhari接受电话采访时表示，“新兴市场和国际股票显然能成为当前年代的领军者。”该公司资产管理规模为1.3万亿美元。

新兴市场股票今年开局强劲，MSCI新兴市场指数上涨8.6%，而美国基准股指上涨4.7%。新兴市场表现出色之际，中国退出冠病清零政策提振经济前景，投资者准备迎接央行激进式加息的终结。很多人仍认为美股偏贵，新兴市场股票折价率接近30%。

Kandhari说，美国在全球经济中所占份额的下降与其股市市值之间的脱节越来越严重。她说，再加上基金对新兴市场的配置远低于历史均值以及货币便宜，这为新兴市场跑赢提供了很大空间。

“该资产类别的真正动力是增长的差异，新兴市场相对于美国的增长差异正在改善，”她说。

增长预测

根据彭博预估，新兴经济体2023年平均增长率预计为4.1%，2024年为4.4%，双双数倍于美国的预期增速。美国2023年预计增长0.5%，2024年为1.2%。

随着投资者和策略师避开美股，开始看好其他地区的股票，摩根士丹利投资管理公司的言论凸显这一市场主题日趋流行。美国银行在报告中援引EPFR Global数据称，截至1月18日当周，发展中市场债券和股票基金资金流入127亿美元，创历史新高，而美股基金流出58亿美元。

资产配置

Kandhari建议不要按照基准指数的权重来配置，特别是在涉及中国市场时，新兴市场内部也要精挑细选。

“中国是该指数的重要组成部分，占30%，但我们认为，随着指数增长，其占比不会更大，”她表示，理由是中国面临过度负债的经济部门和全球供应链迁移等挑战。“你真的必须主动挑选，投资于其他前景不错的国家，不要按照基准权重进行配置。”

另一方面，印度是其基金的最爱，也是其超配最大的市场之一。

“所有对中国不利的因素都对印度有利，”Kandhari说。印度人口在增长，债务也低于中国，而中国正处在“去全球化的风暴眼”，这场风暴正在推动供应链迁离，有利于印尼、泰国、越南和墨西哥等其他新兴市场。