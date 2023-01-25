美中关系牵动三个全球危机

来源：台湾《联合报》

联合报社论

随着中国大陆不再“清零”，全球疫情今年可能常态化。尽管全球经济衰退及通膨的阴影仍在，但少了疫情威胁，应可逐步恢复。然而，地缘政治的危机仍然存在，而且有三个。

第一是俄乌战争。现在双方陷入胶着，乌克兰有欧美的支持，不可能投降；俄罗斯凭借地理优势和普京铁腕，也不可能认输，因此战争可能长期化发展。因领土主权问题难以妥协，和平协议即无可能，或许只能仿效朝鲜战争模式，就双方实际控制的区域达成停火协议。

第二是台海危机。台海冲突比俄乌战事更危险，因为此事牵涉全球两大经济体，两强一旦直接军事冲突，必然死伤惨重，且波及全世界，没有国家能幸免。美、中霸权对抗，台湾仅是导火线之一，但由于事涉台湾的统独对立及大陆的主权，情况更为复杂。美中峇厘岛峰会后，双方都希望管控风险；美国国务卿布林肯一月底更将访问北京，试图建立护栏。今年将是美中关系走向的关键年。

第三是朝鲜半岛危机。朝韩最近对抗加强，同时恢复冷战时的结盟─韩美日对抗朝中，美韩恢复实兵演习，朝鲜也加强导弹试射。未来若爆发冲突，恐更升级至核武对抗。朝鲜今年即将进行同时针对美国多个大城市实施多弹头洲际导弹核攻击的模拟作战，这意味着，美国很难冒着“牺牲几百万美国民众”之险，为韩国提供核保护伞。韩国在对美国的安全保护缺乏信心下，可能自行研发核武，这也将引发日本重新武装。

美国在这三大危机中都有份，因此势必备多力分。美国已无法同时打两场战争，更难应付三个危机，所以会被牺牲掉的就是朝鲜半岛，美国无心应付朝鲜，使得平壤日益坐大。

中国大陆也受这三个危机的牵扯：俄乌战争牵扯中俄的准同盟关系，朝鲜半岛核武危机方面，中朝则有同盟关系制约，台湾更是北京的核心利益。中美关系若无法妥善处理，危机恐将连环爆。