埃尔多安利用国际冲突转移选民视线

来源：明报

分析认为，土耳其总统埃尔多安周一针对瑞典上周六焚烧《可兰经》示威的一番言论，真正盘算在于利用“某种外交或国际冲突”转移选民注意力以影响土耳其国内5月大选，以及向美国等其他北约成员国争取好处。

土耳其通胀去年10月份飚至24年来最高的85%；土耳其货币兑美元汇价却在10年间跌剩十分之一。分析指出，土耳其经济受高通胀和货币贬值影响，埃尔多安正面对执政20年以来最严峻的选举考验，而他跟瑞典的对峙，正是他宣传民族主义、穆斯林团结，博取选民支持的机会。斯德哥尔摩大学土耳其研究所所长莱文（Paul Levin）说，

埃尔多安需要“某种外交或国际冲突”转移选民注意力。

顾问公司Control Risks分析员戴森（George Dyson）相信土耳其当局在选举前将维持强硬路线，因为知道反西方言论、强硬民族主义立场能讨好选民。此外，他指出埃尔多安的言论对土耳其与美国关系也起作用：土耳其向来觉得，美国在需要时才视土耳其为好朋友，但在土耳其需要美国时却不然。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinist）上周六受访也说，他认为埃尔多安对许多北约国不满，拟藉瑞典、芬兰申请加入，提升他在北约的地位。有些人推测，美国会用土耳其想要的F-16战机，逼土方放手让瑞、芬加入北约，不过国会未必应允。