港立法会记录不记名 有损议会透明度

来源：星岛日报

星岛日报社论

香港完善选举制度后的首个立法会已经完成第一个立法年度，议员人数增至九十人，令议会更具广泛代表性，但新一届立法会部分委员会却一改惯常会议纪要做法，改以不具名方式记录议员发言。当局宣称这是方便公众、议员和官员更容易掌握会议流程、讨论要点和回应，但这种让议员匿名发言做法，不便公众稽查，难以对代议士有效监察，与议会追求透明度背道而驰。当局矢志有为，须加强立法会工作透明度，避免类似情况发生。

立法会各项会议的会议纪要，向来均以具名方式列出不同议员和官员的发言重点，但新一届立法会却反其道而行，除了立法会大会和财委会外，各委员会会议纪要不再列出发言议员的名字，改以“一名议员”取代。立法会秘书处解释，有关改动是基于议员数目由七十人增至九十人后，秘书处人手却没有相应增加，面对工作量大增，透过精简归纳整合与会者的发言重点，是为了方便公众、议员和官员更容易掌握会议流程云云。

议员应对秘书处新措施说不

然而，有关说法难以令人信服。首先，以往具名记录议员发言，公众可一目了然知道各议员对政策的立场，但新措施落实后，只以“一名议员”统称发言议员名字，若会议上有十多名议员发言，即使翻查附录，也不会知道是谁，只能翻看会议片段才能知晓。这予人秘书处“精简”只求方便自己之感，却对新措施可能为市民和记者查阅造成不便，花上两小时翻看会议片段的麻烦置之不顾。

此外，议员也不应接受秘书处在没有知会下便改动议事纪要的记录方式。即使秘书处推说议员数目增加，每人发言会增加工作量，但并不代表议员在每个议题上都悉数发言，毕竟议员们均有所选择，相信发言时重质甚于重量，会挑选一些重要和自己关心的议题发言，表达个人看法或提供专业意见。

更重要是，各国均朝着高透明度方向进发，民主政制不但着眼选民用选票选出代议士进入议会，议员不止向政府问责，更要对选民问责，而会议纪要改成不具名，令选民无从稽考发言议员是谁。过往议会透明度很高，但泛民议员却出于政治原因，刻意在议会内拉布，试图瘫痪政府运作，完全置公众福祉不顾。当局进行选举制度改革，确保只有爱国者治港人士才能进入议会，目的是让具有多样性、价值理念更多元化、政治包容性的代议士入局，令议会更具代表性。

将滋事分子踢出议会，立法会组成变得更好，透明度理应更高，可是秘书处却改动了会议纪要，由过往议员具名发言变成不具名的做法，影响到议事透明度，形同是开倒车。须知议会开会时让人做记录，目的是记下谁在会议上就一些重要政策说过什么、在决策时谁抱支持态度、谁持反对意见，方便社会监亲和问责。若议员在议会经常发表建设性意见或完全不发言，选民便可知道谁在为其服务，谁在滥竽充数，下次在选举便运用选票向其问责。可是现在会议纪要隐去议员名字，却妨碍传媒报道，亦削弱公众的知情权，从而影响对议会的问责。

削公众知情权令民主开倒车

这届议会内均是爱国者人士，令立法行政关系改善，议事厅内与官员剑拔弩张的情形不再，议员提出质询时不但缺乏尖锐问题，连词锋也不愠不火，却并非好事。议员应谨记监察政府的责任，当见到社会一些不平事件，须扮演一个建设性反对派角色，敢于发声，务求能对政府起鞭策作用，让政府知道有什么不足之处，尽快跟进并作出回应，经济民生才有望出现实质改善，而自己才算得上一个及格代议士。

在当下讲求问责的社会，监察议员手段若出现倒退，不利民主发展。新一届政府矢志建立有为政府，应与市民和议员多作沟通，加强透明度，建立更有效议会问责机制，而政治助理充当官员和议员之间桥梁，更应做好分内事，才能事半功倍。