缅甸军政府宣布的年内选举仍面临不确定性

来源：美国之音

作者：英盈奈

缅甸军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）少将对美国之音缅甸语组说，今年是否举行大选还不确定，原因是选民登记的问题以及反对派在全国各地增加了攻击。

绍敏通在电话采访中就此回答说，“我现在无法肯定。我只能说我们正在努力争取今年举行选举。但存在不同的‘颠覆活动’。”

绍敏通似乎是指缅甸同时存在的流亡的民族团结政府以及军方2021年2月1日夺权以来出现的其他抵抗组织。

军政府还宣布缅甸联邦议会代表委员会（CRPH）这个流亡议会为非法组织，并实施了延续几个月的紧急状态。

绍敏通并说，“民族团结政府以及缅甸联邦议会代表委员会等团体以及海外的一些其他组织都在说他们不承认选举。”

民族团结政府由被推翻的缅甸官员和一些反对军政府并支持武装抵抗运动的族裔领导人组成。军政府已经将其列为恐怖组织。

缅甸联邦议会代表委员会发言人西图貌（Si Thu Maung）对美国之音说，军政府即国家管理委员会正在找任何理由维持权力。

西图貌说，“我们能看出他们正试图显示即使他们依据宪法举行选举，但因为这些破坏和困难不可能进行，他们将继续戒严统治。”

他并说，“国家管理委员会已经报告说，他们为选举在进行人口普查时遇到了破坏。”

美国国务院顾问乔列特（Derek Chollet）上星期在接受美国之音采访时说，缅甸的建议中的选举“不可能”是自由公平的。

“你在监禁每一个重要的反对派、从事暴行并关闭自由媒体时，就无法举行自由公平的选举。”

缅甸军方领导人敏昂莱1月4日在首都内比都纪念摆脱英国统治实现独立75周年的仪式上宣布了选举的具体计划。

敏昂莱在讲话中说，“在完成紧急状态的规定时，就能根据2008年宪法举行自由公平的选举，需要进一步努力，根据民主标准向获胜方移交国家职责。”

但西图貌说，“我们理解一次选举通常提前六个月宣布。如果国家管理委员会像很多人预料的那样在8月份举行选举，他们现在就必须在1月底前宣布。他们想找一些办法在选举前延续他们的临时统治。”