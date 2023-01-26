华府债务上限之争或推动美联储提前结束缩表

来源：彭博社

作者：Liz McCormick、Jonnelle Marte

据一些经济学家和债券市场参与者称，美国政界关于提高债务上限的激烈争论可能促使美联储提前结束量化紧缩(QT)政策。

通过每月缩表至多950亿美元，美联储正在逐步回笼金融体系流动性，以作为加息这一紧缩措施的补充。如果提前结束QT，可能会给美国经济带来一些喘息机会。

通过一系列复杂的连锁反应，债务上限最终可能在今年晚些时候放大QT的影响。

存放在美联储的商业银行储备金是美国金融基础的一部分，当美联储首次开展QT导致资产负债表在2018年和2019年萎缩时，美国股市下跌，货币市场承压。由债务上限引发的动态可能会导致今年晚些时候缩表加快，即使美国最终避免债务违约，QT也可能提前结束。

RBC Capital Markets美国利率策略主管Blake Gwinn表示，“这是一个复杂的因素，因为我们不知道各股力量之间如何相互抵消。这个过程中实际上有两个主要的不确定性来源。我们不知道储备金的合理水平应该是多少，也不清楚需要多长时间才能达到那个水平。债务上限给我们迈向这一目标的步伐增加了不确定性。”

形势相比几周前有了很大变化。根据12月政策会议纪要，几周前美联储得出的结论是缩表“进展顺利”。

对流动性的回笼主要通过两个渠道进行，即银行储备金和所谓的逆回购协议工具。究竟是前者还是后者发挥作用会带来不同的影响，因为经济学家认为在支持信贷活动方面，银行储备金能起到更强有力的作用。

当美国财政部今年晚些时候动用现金储备并开始限制政府债券发行时，可供货币市场基金购买的国库券数量将会减少。这意味着他们可能把更多资金通过逆回购协议存放。

然后可能发生的事情是银行储备金最终将加速缩水。

纽约梅隆银行外汇和宏观策略师John Velis表示，“所有这些现金都将用于逆回购，这将导致储备金下降”。

他警告说，“如果储备金低到危险水平，市场可能会开始出现一些状况”。

美联储主席鲍威尔最近尚未提供任何QT时间表的最新信息。他去年7月表示，美联储的模型表明，在因为疫情期美联储宽松政策而大幅飙升后，银行储备金要经过两到两年半时间才能达到新的均衡水平。

纽约联邦储备银行行长John Williams上周表示，决策者正在研究围绕债务上限的风险，以及储备金余额的潜在波动。

他告诉记者，“显然，我们正在研究之中，要确保做决定前经过深思熟虑”。不过，他不认为QT结束时间会比预期提前，其指出参与逆回购的资金过剩，仍有可能被消化。“这个过程需要时间，显然我们会仔细观察”。

法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，“如果资金没有像美联储预期的那样开始流出逆回购工具，银行储备金可能减少。”

警告信号

达拉斯联储行长，曾在纽约联储负责银行资产负债表管理的Lorie Logan上周表示，如果储备金突然下降太低， 美联储的新常备回购安排可作为后备措施。

这是一项未经考验的融资工具，其有上限限制，如果动用，可能是储备金不足的早期预警信号。

银行在美联储的储备金余额已经减少了约9,000亿美元，降至约3.1万亿美元。在短期内可能会出现一定上升。一旦这个过程完成，料恢复下降势头。

一些美联储观察人士预期，在新一轮债务上限斗争开始前，缩表可能在今年某个时候结束。

解决方案

具有讽刺意味的是，可能对银行储备金产生更大影响的是债务上限僵局的最终终结。一旦财政部获得举债自由，可能会发行一系列国库券以筹集资金，其强大的吸金力量可能导致银行储备金急剧萎缩。

观察人士称， 未来数月短期国债供应可能激增约5,000亿-8,000亿美元

与此同时，LH Meyer的经济学家Derek Tang预计，如果银行开始更激烈地争夺存款，从货币基金和逆回购工具中提取现金，那么储备金可能会增加 ，QT将持续到2024年。过去一周更多美联储官员提到过这种假设情境。

Tang说，“美联储似乎更相信市场会将流动性重新分配到需要的地方” 。