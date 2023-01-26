谁接阁揆，有差别吗？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

如无意外，台湾总统蔡英文今天将公布新任行政院长人选。但就算再有意外，也不令人意外；原因是，这出闹剧在民进党九合一败选后已整整上演了两个月。此次的歹戏拖棚，早已让人对新内阁不抱期待。

目前传出将接阁揆的，是前副总统陈建仁。两个月来，从苏贞昌留任，到苏嘉全、陈建仁、顾立雄等人“可能接任”；再从苏贞昌“请辞待命”，又回到顾立雄、苏嘉全、陈建仁“可能接任”，跳针再跳针，民进党的人才库显已枯竭。

综观这些曾经的“准阁揆”，“首选”的陈建仁在疫情期间屡因发言欠缺专业，令人侧目；又被讥为“高端疫苗业务员”，饱受质疑。苏嘉全之滥用特权、顾立雄之嚣张跋扈，亦难谓适任。别说“一时之选”，要说是“败战处理”，都很勉强。

在新北市长选举惨输的林佳龙，也被点名，点名者说他“没有瑕疵”。换成白话文，是说他没有“论文抄袭”问题。如果这也能成为接任政府要职的理由，蔡政府对接班者的风格、能力与操守之挑选，也未免太低了。

不论陈建仁、顾立雄或苏嘉全，三人唯一共同点是：都深获蔡总统信任。说穿了，蔡英文不过是要找一个能“贯彻”她意志的代理人。既然如此，换谁当阁揆，又有何差别？蔡总统是要“开创新局”，还是“捍卫权力”，已一览无遗。