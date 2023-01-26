中美关系要防“倒春寒”

来源：明报

明报社评

兔年新春之际，中美关系出现近年罕见的热络景象。过年前，出席达沃斯世界经济论坛年会的副总理刘鹤，在瑞士与美国财长耶伦会晤3小时，双方形容会晤专业、务实、坦诚、富建设性，会后美国财政部宣布将于下月派团访华，为耶伦访华做准备。另外，美国国务卿布林肯据报将于正月十五前后访华，是美国总统拜登上台后访华的最高级美方官员。在国家主席习近平与拜登在印尼举行峰会后，中美关系似乎出现了难得一见的“小阳春”。不过，北京必须认清，中美关系自2018年以来，已经出现了颠覆性的逆转。今年，美国众议院新议长访台，对华科技封锁和产业链脱钩进一步加剧，在南中国海挑衅生事，都将是一定会发生之事。所以，对中美关系出现“倒春寒”的可能更需警惕。

刘鹤晤耶伦各有所需

美债陷困境对华放鸽

对于刘鹤这次与耶伦的会晤，大陆官媒有很多正面解读，包括美方主动并提供会场，耶伦专程飞往瑞士（美方称是出访非洲转机），会谈气氛融洽，谈了3小时意犹未尽……令人想起5年前刘鹤与时任美国财长姆努钦、贸易谈判代表莱特希泽的几次会谈，令人相信中美贸易战将握手言和。

中美关系近期的回暖，习拜会固然是重要因素，亦有两国各自的国内需要。中国在解除长达三年的严格防疫措施后，经济正处在复苏，需要一个相对和平稳定的外部环境，在驻美大使秦刚升任外长后，近期的对外姿态有所调整，力求稳定改善与西方国家的关系；而美国在经历了40年来最严重的物价飞涨之后，虽正缓慢走出通胀阴影，但政府债务接近法定上限，一旦违约，拜登形容之为“美国财政史上前所未有的灾难”。而中国正是美国国债的第二大持有国，近年来正在逐渐减持，因此，有人猜测耶伦这次约见刘鹤，或与此有关。

尽管美国两党政客念兹在兹对华“脱钩”，但截至去年11月的美国官方数据显示，2022年中美间全年贸易总额预计将再创历史新高，显示两国间经济仍紧密相连。因此，有专家认为，美国若真与中国“严厉脱钩”（draconian decoupling），将“对美国人的生活水平产生巨大的负面影响”。而包括美国商会（USCC）在内1500多个美国商业团体与企业，更呼吁美国贸易代表署撤销特朗普时代遗留的对华商品加征的关税。USCC认为，这种惩罚性关税“削弱了美国的竞争力，给美国企业、工人和家庭带来了不应有的经济困难”。总部设在华盛顿，成员包括英特尔、三星、台积电、苹果和亚马逊的信息技术产业委员会（ITIC）亦表示，这些关税“对我们的行业造成了重大伤害，并导致成本上升”，呼吁完全取消。

证诸历史，美国缓和对华关系多因两种情况：一是陷入重大政经困境，如对苏冷战、九一一和金融海啸，为借重中国作战略或经济转圜，会摆出和平姿态；二是为应对内外舆论，做战术性缓和假象，释放烟幕弹。美方所说的要给两国关系加装“防护栏”，实际上只是要对中方设限，追求的仍是美国主导下的双边关系。

习拜会后美屡违承诺

新议长访台将掀新波

事实上，就在习拜会后，美国副总统哈里斯访问菲律宾，刻意登上毗邻南中国海岛屿，挑拨中菲关系；美国军机上月在南中国海上空抵近侦察，险与中国军机擦撞；美国再向台湾售武，战舰再度穿越台海，挑战中方红线；美日峰会和外长防长“2+2”会谈时，将主要矛头针对中国；就在刘鹤与耶伦会晤前一天，拜登在白宫会见荷兰首相吕特，公开敦促荷方加入美国对华的芯片技术封锁；布林肯访华前，既称美中关系趋于缓和，又指摘中方在台海不再满足现状……这一切，与拜登在印尼对中方作出的“五不四无意”（不寻求改变中国体制、不寻求“新冷战”、不寻求通过强化盟友关系反华、不支持“台独”、不支持“两个中国”和“一中一台”，以及无意同中国发生冲突、无意寻求同中国“脱钩”、无意阻挠中国经济发展、无意围堵中国）承诺，完全背道而驰。

北京必须认清，始于特朗普政府并获拜登政府全盘继承的美国对华政策大转向，是获民主共和两党一致支持的，已走上制度化、法律化的不归路。近两年，美国国会通过的涉华负面法案，多于以往任何时期，更加限制了美国政府调整对华政策的空间。共和党籍众议院新议长麦卡锡（Kevin McCarthy）上任伊始，就成立了“美中竞争战略特别委员会”，“应对中国的挑战”，更扬言将会访台，预料他或在布林肯访京后就启程访台，加上自称“务实的台独工作者”赖清德就任台湾民进党主席后，已经宣称“台湾早已是独立国家”，今年台海局势很可能重现去年8月佩洛西访台时的“惊涛骇浪”，北京必须早做因应，防人之心不可无。如果说，中美关系过去还可以“好不到哪里去，也坏不到哪里去”的话，今后的中美关系只能是“好不到哪里去，坏却伊于胡底”了。