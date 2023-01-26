德被指依赖美决定援乌 盟友批评破坏欧洲自主

来源：明报

德国《明镜》网站周二（24 日）报道，该国总理朔尔茨为免被俄罗斯针对，陷入战争令国民安全受威胁，在供乌坦克问题上一直犹豫，坚持不作单方面决定的原则，提出以美国供应主战坦克作为德方供应豹式坦克的条件。美媒指这招致许多欧洲盟友不满，原因是德国令欧洲对乌战的反应变得依赖美国，令欧洲自主变成空谈。《金融时报》则指事件势影响德国国防业发展，危及法国、波兰等国家购买德制军备及与柏林的军事合作。

朔尔茨发言人周一重申，德国虽应支持乌克兰，但同时应避免北约与俄罗斯直接开战，以及不应在供乌武器上单独作决定。《明镜》指对乌供武与德国不愿置自身民众于战争危险本质上有矛盾：朔尔茨政府官员开始考虑供乌豹式坦克，避免俄借机宣传西方分裂，另一方面却忧莫斯科会视只有德国坦克在战场上抗俄，故希望其他国家能同时参与。

《华尔街日报》引述爱沙尼亚智库“防卫与安全国际中心”（ICDS）副主任赖克（Kristi Raik）称，德处理供乌坦克手法惹多个欧洲国家不满，因德国将坦克供乌与美国拉在一起，令美国政策和决定变成了欧洲援乌的关键，破坏了欧洲致力成为全球安全重要独立一员的努力。

专家称供乌争议拖累德国防工业

《金融时报》则指出，豹式坦克适用乌战场，原给予德国国防工业壮大的绝好机会，但专家指其供乌争议，以及柏林严格武器出口原则可能影响到德、法及西班牙就联合研发新一代战斗机等泛欧国防工业及军备采购合作。其他欧洲国家亦因此避免购入德国军备。