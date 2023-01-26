土耳其总统的外交手腕

来源：中时电子报

作者：王丽莎

身为瑞典公民的丹麦极右政党领导人，21日在土耳其驻瑞典大使馆焚烧伊斯兰教圣典《可兰经》，引发全球穆斯林不满。许多伊斯兰国家皆表达严正抗议。原本正在谈判，可能松口支持瑞典和芬兰加入北约的土耳其总统埃尔多安甚至直言，不必期望土耳其支持瑞典加入北约。

埃尔多安自上任以来，就因其不吝支持伊斯兰的以教领政，与多次反对西方国家国际活动的强势路线，与欧美国家在外交场合偶有摩擦。然而土耳其位处欧亚交界，自古就占据相当重要的地理战略位置。随着近年全球政经局势的改变，土耳其在不同地区的地缘政治角力中，愈见其左右权衡的影响力。深知土耳其在大国博弈之下依旧紧握谈判筹码的埃尔多安，也抓住每一次机会尽可能为土耳其争取更大的国家利益和政治利益。

原本瑞典和芬兰希望得到土耳其支持加入北约时，埃尔多安就是以瑞典和芬兰不再支持库尔德工人党及叙利亚库尔德武装，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制作为交换条件。而如今瑞典因为极右派宗教仇恨事件率先踩了政治不正确的红线，原本以宗教理由涉入外交谈判立场容易遭致批评的土耳其却更站得住脚。

再加上乌俄战争爆发后，土耳其在欧洲缓解能源和粮食问题扮演的角色，以及土耳其制造的无人机在乌俄战场上的应用，都再再显示了土耳其在此刻和未来的国际外交场合上，可能发展出更大影响力的潜力。

尽管外界分析，在今年年中即将举行的土耳其大选中，埃尔多安因其强硬的宗教立场与严峻的内政经济压力，可能面临不小的压力，但从他上任至今一路在外交谈判场合上的表现，对土耳其人而言确实是一位颇有政治手腕的领导人。