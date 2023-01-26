当解放军突破第三岛链

来源：中时电子报

作者：石齐平

去年底，法国媒体披露，法国海军太平洋司令部海巡机在法国海外殖民地波利尼西亚附近空域，发现一艘舷号175的中国海军052D型驱逐舰活动；之后又有媒体报道，有中国远洋综合补给舰“查干湖号”担任海上补给任务。这个海域，是美军所认知的太平洋第三岛链，解放军舰艇在此出现，引发国际媒体高度关注。

偌大的太平洋之所以会成为美国一国的“内海”，大约是经过了一个长达一个世纪的历程。如果把整个太平洋看作一个大围棋盘，那么棋盘的左、右、上、下四个边，分别是中国（东亚）、美国（北美及南美洲）、北极与南极，自古以来，从来是“无主之洋”。但作为棋手的美国却在大约一个世纪的时间中，先后落子，把几乎整个大棋盘围成了一个大空，尽入囊中。

1867年，美国从俄罗斯手中买入了阿拉斯加； 1900年吞并夏威夷成为美国第50州；在此之前，1898年美西战争，美国从西班牙手中取得了关岛及菲律宾，至此，已在棋盘上形成了一个大模样。1945年二战结束，日本投降，美国顺理成章地把日本在西、南太平洋中控制的诸多岛屿加以接管；之后，以对抗封堵共产主义为名，美国与西太平洋一众国家（即第一岛链）建立的军事同盟与军事合作关系；最后，把加拿大、澳洲、新西兰等“五眼联盟”国家拉入，整个“内海”势力圈于焉完成。

问题出在美国的“内海”实在太大，大到往西扩张就一直扩张到了亚洲大陆的东缘，这样一来，就把中国家门口的四个海（黄、东、台、南）都一股脑儿地也并了进来，这当然难为中国所接受。于是随着中国的崛起壮大，中美在西太平洋上的交锋与博弈，乃是逻辑之必然。

作为第一步，中国必须清除美国在中国家门口的势力，这即是以“反介入及区域拒阻”将美势力阻挡在第一岛链之外，我喻之为中国打造自己的“护城河”，这就使大棋盘左侧的形势出现了翻转式的变化。为强化此一基础，接着即以吹填造岛方式有效控制南中国海，以围棋比喻，这就是“做活”，有了这样的基础，中方就可以尝试突破第一岛链，向西太平洋落子。

没曾想到，随着中国经济及军事实力的迅速茁壮，中国不但在极短时间内就打造出了一只远洋海军，并且在直出第一岛链之后，还直抵第二岛链的关岛门口，如今甚至还前进到了第三岛链的波利尼西亚。在棋盘上，这意味着中方已在大棋盘的中间偏右处落子了，严格地说，美国“围”了一个世纪才围成的内海“大空”，进入新世纪后，才不过一二十年年，就被中方“打入”；中方除了已成功破了美方的大空外，极大概率还将在东太平洋落子。这盘世纪大棋目前尚未下到终局，令人好奇的是，它将下到何时以何种方式收盘。

作者为凤凰卫视资深评论员