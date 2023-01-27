来源：中时新闻网

作者：徐勉生

美国媒体日前报道，联邦众议院新任议长麦卡锡将于本年春季访问台湾。此项讯息并不令人感到意外。因为去年佩洛西议长来台前，麦卡锡曾表示支持，同时扬言若自己当选议长也将来台访问。

虽然此项讯息尚未获证实，美国政府及中国大陆方面也均未表态。但既有佩洛西访台前例，相信即使北京再度表示反对，美国行政部门也不会阻拦。

美国政府不阻拦麦卡锡访台，可能有内外双重考量。

第一，美国民主党虽然在去年底的期中选举没有大败，但共和党取得众议院主导权是不争的事实。拜登政府未来必须与共和党妥协，才能顺利推动重大政策。再加上美国国内反中势力依然强劲，白宫及国务院没有必要与麦卡锡以及反中鹰派势力作对。

更重要的是，美国可以借此再度向北京明确表示，美国对台湾事务有自主管理权。只要美国自认没有违反一中政策，没有支持台独，没有逾越台湾关系法，就坚持去做，不容外力干预。换句话说，美国想要再次向北京确认，美中关系的红线，并不是完全由北京认定。

民进党政府自然会对麦卡锡来访表示高度欢迎。其一，虽然麦卡锡并非美国政府官员，而且在佩洛西之后访台，新闻效果大为减低，但毕竟是众议院议长，仍然具有一定的象征意义。民进党政府可以对外宣扬，在民进党执政下的台湾并不孤立。

其二，副总统赖清德就任民进党主席后，未来竞争总统大位已成定局。日前《金融时报》对赖清德自称“务实的台独工作者”提出质疑。促使赖清德重申“台湾是一个主权独立的国家，没有必要宣布独立”，意图争取美国的信任。麦卡锡来访，民进党政府必定会安排会见赖清德。塑造美国支持民进党的形象，从而为民进党在2024年大选中加分。

如无意外，北京将再度对麦卡锡访台表示反对，并且如同佩洛西访台前，指责麦卡锡访台有损中国国家主权和领土完整。台湾有人认为中国大陆将在事前举行军演，一举阻止麦卡锡访台。也有人认为美国此举旨在挑衅大陆，诱使中国大陆对台动武，从而达到损台伤陆的双重效果。不过如此推论恐怕都言过其实。

一来，中国大陆军演固然可以在一时之间扰乱麦卡锡行程，但是却无法完全打消其访台意愿。二来，中国大陆对台动武并非儿戏。推定麦卡锡来台就能促使中国大陆动武，显然低估了北京的战略定力。

平心而论，麦卡锡只是众议院议长，属于立法部门，与美国行政部门截然不同。若从严解释，麦卡锡并不代表美国政府，虽然位阶较高，但本质上与美国其他参众议员访台无异，即使来台也不违背美国的一中政策。北京根本没有必要以“军事回应”。

佩洛西访台后实质上并没有助长台独声势。独派人士依旧活在自己的巢臼中，想独却不敢独。麦卡锡即使访台亦复如此，对美陆台关系产生不了实际影响。北京只要对麦卡锡来台当作台海中的一阵微风，亦未尝不可。