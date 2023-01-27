俄乌战争：美国坦克是“掩眼法” 下一步会是F-16吗？

来源：香港01

作者：叶德豪

一如此前欧美传媒预料，德国总统朔尔茨（Olaf Scholz）与美国总统拜登（Joe Biden）1月25日先后公布将向乌克兰输出各自的主战坦克（MBT），进一步扭转“武器输乌以防守为先”的原初立场。迟疑良久才作出决定的朔尔茨强调其供应德制“豹2”（Leopard 2）之举并非德国单独行动，而是与盟友“紧密合作”的结果，指向拜登同日输出31架美制M1坦克（M1 Abrams）的决定。

由于“豹2”在多达13个北约国家服役，总数超过2300架，德国除了带头提供14架较先进的“豹2A6”外，也将允许其他国家将其“豹2”出口到乌克兰。目前，波兰、挪威、葡萄牙预计将会分别提供14、8和4架不同型号的“豹2”，芬兰和西班牙也早已表明供应该款坦克之意，而荷兰则将会输出其从德国租借的18架“豹2”。

整体而言，根据德国官方的说法，德国的目标是跟盟友一起尽快组成两个营的“豹2”坦克，相当于超过80架，而乌克兰士兵的相关训练很快就会展开。新任国防部长皮斯托厄斯（Boris Pistorius）称其目标是在三至四个月内向乌克兰交付坦克。

相较于“豹2”而言，美国的那31架M1很大可能在本年内也只会停留在纸上，而未能送到战场上。即便拜登绝口否认，其M1输乌的决定目前看来只是个让朔尔茨同意“跟大队”输出主战坦克的政治计算。

美国M1“醉翁之意不在酒”？

其实在拜登公布这个决定的一个星期之前，当欧洲国家都在施压德国输出“豹2”之际，美国国防部一直公开否定“M1输乌”的做法。美国国防部次长卡尔（Colin Kahl）当时就曾斩钉截铁表明“我们不应供应乌克兰人这种他们不能维修、不能维护、长期来看也买不起的系统”。

M1使用喷射引擎，据估计在乌克兰战场上的使用中，其耗油量比“豹2”高近五成。与“豹2”的柴油引擎不同，M1的引擎更要使用航空煤油，因此“M1输乌”反而有可能加重乌军补给的复杂性，使“帮忙”变成“帮倒忙”。而且，喷射引擎维修起来也较为困难，即使是“M1输乌”的支持者也只能说反正乌克兰旁边的波兰也正将购入M1，因此乌克兰战场上使用M1就可顺道帮助波兰建设其维修M1的能力。

要将M1送上乌克兰战场，美国必须像此刻的供应承诺一般同时提供类似M88装甲救济车的附加装备，以帮助乌军在战场上维修或回收坦克，更有可能要同时输出能在水泥路面外使用的大型越野运油车，去支援战场上新增的燃料补给需求。

跟在欧洲大陆上普遍应用、维修能力和相关零件不只充足且有多个来源的“豹2”不同，目前使用M1的主要国家是埃及和沙特，其他有M1服役的国家则包括科威特、摩洛哥、伊拉克、澳洲等，全都不是欧洲国家。要在欧洲建立一条针对M1的可靠补给线就变得尤其困难。

欧美国家武器输乌的路线一直也是援乌的实质难题，过程中有可能成为俄国攻击目标，如果用上非乌克兰人员运送，更有可能造成北约国家人员死亡，使战争性质复杂化。而跟像标枪（Javalin）反坦克飞弹等人手可携武器不同，坦克等重型装甲基本上只能靠铁路或船只运输。如果这些武器本来就不在欧洲大陆之上，其背后物流将更为繁琐。

而且，根据军事分析，M1的装甲用上了“贫化铀”（depleted uranium）的成分，被视为美国的国防机密，不能任意出口他国。根据这种“特殊装甲”的使用守则，装甲内层因受袭等原因被揭露之时，需要有经过审查的人员马上将之掩盖，并启动维修行动，又或者将装甲移送到维修设施内。事实上，至今美国出口到其他国家的M1，也没有使用这种特殊装甲。换言之，如果美国M1要供应乌克兰的话，也可能没有“现货”，必须生产新的又或者将旧有的改装。

看过“M1输乌”的重重障碍之后，明眼人都知道拜登不顾国防部反对，提出供应乌克兰31架M1坦克，纯粹是一个政治“掩眼法”，只是要让德国总理朔尔茨有个理由向乌克兰输出“豹2”。“M1输乌”的最大实际影响其实是“豹2”将出现在乌克兰战场之上。

北约决定“速战速胜”？

“豹2”在速度上和大炮射程上都稍胜M1，其装甲可能较弱，但也依然胜过乌克兰甚至俄罗斯此刻使用的苏式坦克设计，在坦克操作人员和弹药之间设有防爆门，减低了被对手从上方攻击而造成毁灭性爆炸的风险。同时，像“豹2”这种北约标配坦克的大炮稳定性也比苏式坦克高，有助提高其边走边开炮的准绳度。

虽然此刻“豹2”的首批供应量及不上乌克兰方面早前提出的300架主战坦克数字，但欧洲并不缺“豹2”。有分析更指出德国军工企业其实尚有机器可达至每日生产一架豹2的产量。未来要提高供应其实困难不大。同时，根据英国国际战略研究所（IISS）的评估，如果乌克兰有100架“豹2”，已足够在战场上带来影响。

当然，“豹2”的供应对乌军有多大帮助，还取决于其未来联合兵种作战的能力。而美军此刻已正在其德国基地上向乌军人员提供针对性的训练。

虽然“M1坦克”输乌只是一种遮眼法，但北约整体作出“主战坦克输乌”的行动，其实已表明了其扶助乌克兰在本年开始“速战速胜”反攻的决心。

“F-16输乌”声浪再现

除了主战坦克之外，乌克兰一直也在要求西方提供像F-16一般的第四代战斗机。在德、美两国公布输出主战坦克的决定后，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）和乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）就分别与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）和波兰外长拉乌（Zbigniew Rau）通电，提到战斗机输乌的问题。

近日，“F-16输乌”的讨论也确实开始陆续见诸报端，颇有前一两个月起“坦克输乌”的声势。荷兰外长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）上周首先指出对F-16供应乌克兰持“开放态度”，后来总理吕特（Mark Rutte）才澄清无此计划。 （目前荷兰正在以F-35取代其F-16队伍。）

到了本周，一位乌克兰空军发言人也向乌克兰媒体表示，有乌克兰机师已到美国去，训练机师的资金已拨出，可能会供应乌克兰的飞机型号和相关训练条款已经决定好。他估计，训练过程可能需时六个月。不过，美国国防部和美国空军对此则分别表示没有任何相关消息公布，以及未知悉有任何乌克兰机师正在美国进行训练。

1月25日，有英媒则引F-16制造商洛歇马丁（Lockheed Martin）首席营运长的说法，称该公司将会增加生产。

虽然德国总理朔尔茨25日宣布“豹2输乌”之际，明确声言德国将不会对乌克兰输出战斗机，但德国却不是使用F-16的国家。

“F-16输乌”是否欧美的下一步？

从开打近一年的俄乌战争往绩来看，欧美各种武器输乌从“说不”走到“说是”的例子太多——毕竟半年前北约主战坦克输乌还是天方夜谈。虽然美国在开战之初曾否决波兰对乌输送米格-29（MiG-29）苏式战机，再由美国以F-16补位的提议，但今天拜登当局的立场可能已有所转变。

同样地，随着欧美输乌武器的复杂程度增加，像“爱国者”（Patriot）防空导弹系统等新供应给乌克兰的装备也需要较长期的训练才可以派上用场。提早准备好“F-16输乌”，确实可让欧美国家未来能更迅速、更灵活地影响俄乌战局。

到底欧美国家会否再踩过昔日的红线，像主战坦克输乌一般，此刻尚不得而知。但可以确定的是，“F-16输乌”已不再在人们可想像的范围之外。