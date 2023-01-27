身处乱世，陈揆面对的挑战与机遇

来源：台湾《工商时报》社论

去年11月九合一大选执政的民进党惨败后，蔡英文总统终于在两个月后的春节假期，征询并敲定由前副总统陈建仁接任阁揆，并在1月27日召开的记者会中正式宣布：新的内阁团队将在农历年假后迅速就位，俾让各项国政能够无缝接轨，进而稳定政局、开创新局。

回顾此次的阁揆换人，包括原任苏贞昌是否真的必须下台，以及继任人选的物色，除了成为各方关注焦点，在执政团队内部更是充满不同派系争逐角力的官场现形记。而最后由被视为并无派系背景、立场相对中立且外部形象亲和的陈建仁脱颖而出。蔡总统的这项抉择，也许是著眼于能够稳定政局，但是否真能让国政无缝接轨？除了陈建仁的专业是在医学与生物科技，而对国防外交、经济事务并不熟稔之外，同时更因为包括副阁揆在内的阁员多为执政党内派系领域或卸任地方首长，未来可能出现“强兵弱将”的问题。从而引发在野党派及民进党内诸多杂音，普遍不看好新阁揆能够带来新气象。有论者并认为在2月开议的立法院总质询时，如果不能挺过朝野立委对新揆论文抄袭及高端疫苗推销员的质询，则最后甚至可能出现“短命阁揆”！

撇开这波因为阁揆更易所引发的诸多争议与政治乱象，客观来看，陈建仁即使最后能够披荆斩棘地带领新内阁通过质询考验，让各项国政能够无缝接轨，但由于蔡总统的第二任任期只到明年5月20日，也就意谓着陈建仁的阁揆任期最长也只有一年三个多月。在这么短暂的任期内，新阁揆即使想要通盘了解不同部会的职责与施政重点，恐怕都非易事，更遑论还要在任期内推出有利于民进党在明年初大选时再度胜选的施政表现。因而，此时此际，陈建仁愿意在小英总统的劝说下，担起阁揆重责大任，其实非易事，更将承受不可承受之重！

面对一年半不到的阁揆任期，一般而言，新阁揆的施政策略，约可区分为三种类型：其一是自我定位为“看守”型态，也就是消极的不作为，任内但求无过，不求有功，只要能在明年5月平安下台即可。其二则是为了让自己所属政党，能够在明年初大选时获胜，因而积极在任内推出各种能够“立竿见影”的政策措施，这种施政样态，在有任期制的地区可以说是屡见不鲜。然而想要让施政能够立见成效，无可避免的就会采取“大撒币”的短线操作模式。至于因而使政府财政恶化，并债留子孙，则非“政客型”的主政者所在意。

至于第三种类型，则是从长治久安的角度，来规划新政，以开创新局。准此，则民众毋宁期待，身为台湾第一位担任阁揆的中央研究院士的陈建仁，既然同意膺此重任，阁揆任内的作为自然应该有别于一般的政客官僚，以高瞻远瞩的视野，不只有效化解施政所面对的困境与挑战，同时也要展现能因势利导，开创新局的能耐。

如果新阁揆能具有这样的视野与能耐，则即使是在不到一年半的任期内，还是有诸多亟待定调的政策作为，例如在农历年前，包括工总与工商协进会，就不约而同焦虑地提出建言。其中工商协进会指出，虽然“气候变迁因应法”已经完成三读立法，但这只是“起点而非终点”，因而呼吁政府应速定相关子法，有关碳税的征收，更需考量企业整体竞争力，尤其更需全力协助中小企业规划分级辅导机制等。另外工总更是针对全球动荡的局势，直言台湾应有主体性的经济战略，而非被动接受大国的规范，并建议政府应立即评估重开航点与航班，改善两岸对立，让两岸经贸活动可以如常运行，并助台商应变。

相较于工总与工商协进会所提必须争分夺秒的应变对策，新阁如果消极不回应，或如小英总统所说气候变迁议题已非其任内之事，则即使不因而出现“短命阁揆”，但却无法跳脱历史的负面评价了！

除了不容错失的短期应变对策之外，受任期限制的执政者也不应忽视对长期可能成为国安问题的超前部署。例如国际金融协会（IIF）就指出，目前全球的债务水准已远高于全球金融危机之前，而光是2022年政府负债占GDP比重更是蹿升至102％。这自然也是新阁揆无法回避的课题。再譬如台湾近年来所面对少子化与老龄化的困境，迄未能找出有效对策予以缓解。而这方面不正是新阁揆的学术专长领域，如能积极作为，则将为千古所传颂，反之如果只是虚应故事，则恐怕也将难逃千古骂名！

民主选举制度，容易使主政者只在意于短线操作，而陈准阁揆如果能够本于学术专业，倾注于可持续的施政策略，则不只将可令人耳目一新，也将不枉中研院院士之声名！