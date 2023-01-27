赖清德、侯友宜、柯文哲攻大位 各有各的关卡

来源：台湾《联合报》“观察站”

作者：周佑政、周彦妤

春节期间赖清德、侯友宜与柯文哲竞相走春拜庙，为2024拼人气也试水温。距离总统大选剩不到一年，赖侯柯各有“内外关卡”要克服，赖清德与侯友宜的两岸立场，一个“独味”太多，一个“论述”太少，美方对两人的疑虑都不小，柯文哲则须先面对“众叛亲离”，以及避免小党遭边缘化的宿命。

赖清德角逐大位的两道关卡，内部因素来自“后蔡英文时期”民进党能否重拾社会信任，外部因素是，赖的两岸立场能否被美方与中国大陆接受。

赖清德担任民进党主席，与蔡英文、新任行政院长陈建仁的党政互动，能否迅速磨合；“蔡陈体制”能否端出有感政绩，扭转去年底“教训民进党”的社会氛围，进而助攻赖清德的总统路，不仅是“新铁三角”的责任，更是整个民进党的课题。

赖清德抛出“和平保台”，强调将延续“四个坚持”的蔡英文两岸路线。但外媒金融时报随即引述美方匿名官员说法，表示美方对赖清德自称“务实的台独工作者”抱持疑虑。

2011年，首次参选总统的蔡英文赴美“面试”后，金融时报引述匿名美方资深官员说法，表达对蔡英文能否维系台海两岸稳定的质疑，美方借此“手法”，否决蔡当年提出的“台湾共识”。如今赖清德提“和平保台”，华府对赖空泛式的说法抱持怀疑，自然不让人意外。

相较于赖清德已逐渐在绿营定于一尊，侯友宜能否在“竞争激烈”的蓝营顺利出线，是侯挑战2024的第一道关卡。

其次，侯友宜的两岸立场、论述向来“不明”，毕竟侯的从政经历从警政署长到地方首长，不需直接对两岸外交等国政议题表态。但如果侯友宜要争取大位，到底要提出新的两岸论述，或延续蓝营的“九二共识”，侯不能再以“好好做事”带过，必须说清楚。

柯文哲同样要面对两岸必考题，但对柯而言，当务之急是“安内”。选总统要人要钱，柯文哲过去在北市府的人才一个个离去，还不时出面调侃柯“众叛亲离”，直挫他的领导威信。

民众党内唯一诸侯、新竹市长高虹安助理费争议司法缠身，也被视为可能是柯拼总统的绊脚石。