德语媒体：德国经济继续押宝中国

来源：德国之声

中国历时三年的“动态清零”，一度令许多在华德企叫苦不迭。德国政府也一直在呼吁经济界减少对中国的经济依赖。然而，大众和巴斯夫等一众德国企业似乎并未受到影响，仍在不断加大对华投资的规模。

《商报》发表长篇文章写道，新近发布的中国经济数据并不理想：经济增幅降至几十年来的最低点，人口也开始出现萎缩趋势。德国政府也在制定中国战略，希望德国经济能够减少对中国市场的依赖。但仍有许多企业反其道而行之，仍在不断扩大在华投资的规模。这篇题为《德国经济押宝中国》的文章写道：

“过去几年来，德国汽车工业一直在扩大对华投资的规模。不过，除了汽车行业，其他一些德国企业也在不断增加在华投资的力度，毕竟令人烦恼的'清零政策'已经成为过去。

北京德国驻华商会的希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）表示，‘乐观情绪正在回归。’德国商会前不久进行的年度问卷调查中，半数德国企业都表达了投资意愿，近80%的受访企业对中长期前景持积极态度。希尔德布兰特表示，‘尽管大家都有风险意识，但毕竟中国是全球最重要的增长市场，谁不都愿意将中国拱手让给竞争对手。’

本着‘在中国，为中国’的原则，德国企业希望通过在华投资进一步靠近中国客户。化工巨头巴斯夫就是出于这一考虑投资100亿欧元（142亿新元）在湛江设立新的生产基地，首批设备已于秋季投入使用。这也是巴斯夫158年企业历史上规模最大的一次投资计划。巴斯夫总裁布鲁德穆勒表示，未来业绩增长的三分之二将来自中国。阿迪达斯也为中国业务制定了雄心勃勃的计划，尽管这家企业此前曾有过惨重的亏损经历。

德国企业的在华投资，其首要目的已经不再是中国的销售市场。中国作为创新中心的地位也在日益巩固，德国企业也希望参与其中。西门子开设了名为‘马可波罗’的新项目，希望以此扩大公司核心部门‘数码工业’。拜尔制药前不久也强调，在药物研发领域，该企业将不再聚焦‘对创新不友好’的欧洲，而是会着眼于美国和中国。”

《商报》引述德国企业联合会专家的话写道，减少对华经济依赖，不能一蹴而就，只能一边继续发展中国业务，一边增加企业投资的多元化。