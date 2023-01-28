来源：台湾《经济日报》社论

玉兔迎春。兔年迎面而来，玉兔可掬，令人望之欣喜。

兔子象征吉兆，遥想12年前的兔年，世界经济逐渐从金融风暴中脱逸困境，这个兔年刚经历过动盪而悲惨的一年，所幸疫情、战争、通膨、能源等负面因素趋于缓和，世界经济有望趋好。不过，经济衰退阴霾密布，企业经营仍棘手艰困，需有大气魄、新思维、强作为才能克服难关，否极泰来。兔子看似柔弱，但其生理特征和行为模式颇有可观之处，细观深思，可从中学习一些企业经营与脱困门道。

兔子的最强能力是跃动快如疾风，所谓“动如脱兔”是也。在动物界中，兔子以快跑见长，因为兔子体量小，成了很多残暴动物争相抢夺的食物，所以兔子必须快速奔逃，才能从捕食者手中逃离。 兔子的生理结构利于奔驰，牠的后腿有四根脚趾，强而有力，能飞奔也能跳高，最高能以时速80公里的速度奔驰。这是因为弱肉强食的生存处境激发了兔子的奔跑速度，让其他的动物可望而不可及，难以掳获吞食。

快速脱离险境的先决能力是敏锐察觉危险的能力，否则后知后觉，灾祸既已临身，则再擅跑也跑不掉。兔子欠缺牛羊的犀角之利，不如狼的奔跑之快，亦无狗的嗅觉之灵，所以必须在听觉上补其不足。兔子长长的耳朵不是用来美化体态，而是另有妙用，耳朵可以左右摆动，听力更加敏锐，可以会聚声波，增进逃避天敌的侦查能力。

人、企业与国家面对愈来愈快速变化的环境，必须有敏锐察觉周遭环境变化的能力，尽快察知灾难性凶险的出现，以便及早应变。古代战略家期勉战将注意“龟毛兔角”，因为龟没有毛，兔没有角，一旦察觉龟毛或兔角出现，便应警觉事有蹊跷，变异来临，必须赶紧应对，速谋避凶趋吉之道。古人曰：“商纣之时，大龟生毛，兔生角，兵甲将兴之象”，即是指战事将起的征兆或预警。世界经济情势诡谲多变，台湾面对的难题愈来愈棘手，更应敏于觉知，快速应对，即时脱困，兔子敏锐的察觉力和快速的应变力值得我们学习。

应变之道贵在与时俱进，针对新局与挑战不断更新调整，而不能拘泥守成，被“路径依赖”的习性捆绑，以兔引喻，就是不能“守株伺兔”。企业经营者切记《后汉书．卷五九．张衡传》所说：“世易俗异，事埶舛殊，不能通其变，而一度以揆之，斯契船而求剑，守株而伺兔也”。另一个比喻是“见兔放鹰”，有了更好的选择，就应见好思迁，何苦守住一分三亩地不放？

所以，除了随机而变的本事，还要预谋多项解决方案，创造多种选项，以便分散风险，所谓“狡兔三窟”正是此意。狡猾的兔子有三处藏身的洞穴，智商高于兔子的人类更应有多处藏身的地方，企业尤要有多种避祸的准备，方能看准时机，及时采取行动，获取利益。一旦抓准机遇，则应“狮子搏兔”，即使小事情也拿出全部精力认真对待。

如果没有速察变局与迅捷应对的能力，至少要能后知后觉，认清变局与趋势，或是把握既来的机会，制订妥适周全的隐忧对策与经营方案，成语所谓“见兔顾犬”、“见兔呼狗”，就是说见到兔子，要急忙唤狗去追捕，若能及时补救，也为时未晚。诚如《战国策．楚策四》所说：“见兔而顾犬，未为晚也；亡羊而补牢，未为迟也。”最怕的是蒙昧无知，冥顽不灵，既错失先机，又不能把握良机。

兔子在弱肉强食的生存环境中衍生出“魔高一尺道高一丈”的本事，人类又从兔子身上学到许多营生处事之道，其中蕴藏诸多高明智慧，堪为参考、借鉴、学习，藉以知变、应变、制变，而能否极泰来，不断跃进，得以在新的一年迎兔纳福，兔来运转。