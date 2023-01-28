台湾新内阁如何处理麦卡锡访台？

来源：台湾《联合报》

作者：宋燕辉

如果美国媒体之报道属实、如果即将到北京访问的国务卿布林肯依然表示美国政府行政部门无法阻挠国会议长出国访问的计划、如果蔡英文总统执意落实执行去年九月就已送达当事人之邀请函的话，下周一正式上路新行政团队要处理最严峻国安挑战与台海危机的议题，就是美国会众院新议长麦卡锡春季访台的计划。

春节期间，一家美国媒体报道麦卡锡将于春季访台。几天后，发布此新闻的同一媒体加码报道，宣称美国防部已为新议长访台可能引发的情况开始做出准备。台湾某位民进党立委则公开宣称，早在去年9月即亲赴美国送达邀请函。消息灵通人士也指出，蔡政府正在推动麦卡锡来访相关事宜。

日前，台湾前总统马英九在受访时说，美国前众议院议长佩洛西访台，导致中国大陆围台军演，对台湾安全影响很大。他说，麦卡锡访台不是小事，政府必须慎重处理。但蔡英文有可能改变做法？

有港媒引述大陆军事专家的分析称，如果麦卡锡真访台，解放军将不会沿用第四次台海危机的模式，而是会采取“更加全面、震撼的行动方式”。北京将藉由麦卡锡的访台“把反台独军事行动推向一个新的高度”。但根据南华早报的访问报道，几位知名的大陆学者，例如，南京大学的朱锋与人民大学的时殷弘教授，持不同看法，认为北京为了改善中美关系，针对麦卡锡访台所采取的反应应该不会强于去年八月的军事行动。

查阅美国国会众院新议长办公室官网，看不到任何麦卡锡出国访问计划的资讯。美国相关政府部门也表示没有收到相关讯息。春节期间，大陆外交部例行记者会休会，要到下周一才恢复。目前无法查询北京的回应。

可以确定的是：第一，北京势必表态强烈反对麦卡锡访台计划，若果真访台，也肯定会采取行动；第二，尽管拜登政府在考量改善中美关系与维持台海情势必要，可能会劝新议长再三思而后行，但与拜登同党籍的前国会众院议长佩洛西都不甩行政部门的意见，更何况采取强烈反中立场的新共和党议长？事实上，白宫发言人已表态不会阻挠；第三，蔡英文政府与新的内阁将持续推动准备麦卡锡访台事宜。

观察第118届美新国会的动向，似乎可以确认麦卡锡访台存在可能性。去年十二月初，国会共和党众议员麦克･加拉格尔 (Mike Gallagher) 被麦卡锡选为跨党派“美国与中国共产党战略竞争小型特别委员会”的主席，本月上旬，国会同意了此任命案。

日前，麦克･加拉格尔表示，“我们正处于危险区，因为中共可能在2024年武力攻台。”另一位成员惠特曼（Rob Wittman）众议员说，台湾问题是该委员会关注的焦点之一，并透露考虑在台湾举行听证会。所谓“新官上任三把火”，为强化“抗中”立场，由共和党掌控多数之众院势必采取更多挑战北京的动作。日前，有众议员推出新的议案，要求美国总统放弃过时的“一个中国政策”，支持承认台湾是一个独立国家。

麦卡锡访台将升高两岸紧张关系。至于是否会触发第五次台海危机？此有待观察美国务卿布林肯访北京时与中国大陆所达成协议的内容，以及未来中美关系能否获得改善。但不管情势如何发展，新的行政院长陈建仁与内阁成员势必严阵以待，谨慎处理。