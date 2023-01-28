台湾新内阁四大期许 少了避战

来源：台湾中时新闻网

作者：高源流

台湾新内阁即将上路，总统蔡英文27日在总统府记者会上对于陈建仁为首的新内阁提了四个空虚如旧、没有实质意义的期许，而且偏偏就欠缺了民众最关心的两岸如何避战，如何维持和平的期许。

蔡英文对陈建仁新内阁的四大期许，诸如：阶段性盘整防疫措施、社会体系总检讨、持续提升基础建设、持续推动六大核心关键产业，除了防疫，都是持续推动多年的事了，看不出有什么前景可期许。

当前人民对从蔡英文的总统府到新内阁最重要的期许，其实就是：谨慎处理台美关系，不要做任何挑衅对岸的动作，避免台湾卷入战争。台湾真的经不起任何战争的折腾。

毕竟台湾地狭人稠，一旦挑起战事，即便台湾大胜或惨胜，人民及这块土地都难免遭受战争的破坏，毁了台湾几个世代人民累积的建设及社会成果。我们对陈建仁的期许，就是尽其所能的避战；而且也只有在避战之后，才有蔡英文四个期许的可能。

台湾人都深知两岸军力悬殊之大，不是台湾花多少军费，买多少精良先进的美国武器就能赶得上的，因此唯有避战才是王道。但即使有这样的体认，选民却很讽刺地在近年的大选中选择了最违反避战意识的民进党政府，坐视民进党挟带完全执政的特权，一再做出挑衅对岸的动作，摆出唯恐对岸不动武的态势。

去年2月俄乌战争爆发，俄军大举进攻乌克兰，炮火摧残了大片乌克兰土地，军人和人民伤亡惨重，随后“今日乌克兰、明日台湾”成为国际间的担忧，不少国外智库人士都预测下一个会发生战事的地方，就是台湾海峡。

在两岸官方沟通中断，敌意升高的背景下，任何有责任心，有担当的政府，最重要的作为就是要设法降低台海紧张局势，避免台湾重蹈乌克兰的覆辙。但蔡总统及苏贞昌内阁却反其道而行，不仅邀多批美国国会议员访台，制造美国会出兵保卫台湾的假象，还不顾各方劝阻，力邀美国众议院议长佩洛西访台，结果引起大陆围台军演，从此失去了海峡中线的缓冲。

没想到如今新内阁将上台了，但两岸冲突的地雷又多了好几个，包括蔡政府透过在美游说团体推动“台湾政策法案”，即将在美国国会审查，新任共和党籍众议院议长麦卡锡也放话，要比照佩洛西的作法来台访问。对于中国大陆更具挑衅意味的是，美国众议院新成立的“中国特别委员会”，还正研议3月可能到台湾召开有关台海两岸情势的听证会，了解美国如何在军售等方面“协助防卫台湾”。美国国会议员来台开听证会，其实极具侵犯台湾主权的意味，对台湾的主权极不尊重。

台湾外交部门对于上述这些挑动台海紧张情势的动作，台面上都不表态，但台面下不管是被动的无奈，或甚至主动配合，一味亲美抗中的蔡政府，都是把台湾推向了险境。

在蔡英文任期最后阶段，如果她还在意自己的历史定位，还关心台湾人民的生命财产，在对陈建仁新内阁的四个期许之外，更应该特别强调对“避战”的期许，这才是台湾生存发展的关键。

（作者为台湾资深媒体人）