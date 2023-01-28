政府失灵 台商成失根的企业

来源：台湾中时新闻网

作者：尹启铭

本月中旬国发会公布其推动“五加二产业创新计划2.0”等丰硕成果之后，隔天台湾行政院主计总处就公布了去年第4季经济成长率概估衰退0.86%，不仅终结26季连续正成长，更是2008年美国金融危机以来最大减幅。另外，总结去年经济成长率跌至2.43%，让总统蔡英文再也无法以台湾经济成长为亚洲四小龙之首四处吹嘘。

前年台湾经济成长率高达6.53%，主要来自输出和内部资本形成的贡献，而资本形成又主要来自出口畅旺带动民间投资。换言之，输出是带动台湾经济成长最主要的力量。到了去年，输出和资本形成对经济成长的贡献大幅缩水，导致经济成长被砍了将近2/3而倒退至2.43%。

前年台湾经济成长达6.53%，主要是出口成长高达29.3%，其中对中国大陆出口成长24.8%，占总出口43.9%，对出口成长的贡献达37%。到了去年，对大陆出口衰退1.6%，拖累台湾出口成长掉到7.4%，冲击经济成长骤降至2.43%；尤其去年第4季对大陆出口衰退15.6%，更促使台湾出口严重衰退8.6%。

过往民进党一直批评马政府“倾中卖台”，蔡政府执政以来，对大陆出口比重反从2015年的39%攀升到2021年的42.3%，经济成长享受对大陆出口成长的果实；至去年该比重降为38.8%，造成总出口成长下滑、经济成长下挫。不久前蔡政府官员说，对大陆出口占台湾出口比重高，显示大陆倚赖台湾，反驳是台湾倚赖大陆过重。而今在大陆去年因疫情实施动态清零的政策，对大陆出口衰退，导致台湾经济成长不振，终于可以看清楚，到底是谁的经济在倚赖谁！

过去21年台湾对外贸易顺差6806亿美元，其中对大陆贸易顺差则高达1兆4052亿美元，显见大陆市场对台湾经济成长的重要，但是蔡政府执政以来始终秉持着与大陆对立敌视的立场，限缩两岸往来。大陆台商是带动台湾出口大陆的主体，却得不到政府的任何关注，反而给予诸多不合理的限制，台商在大陆生存发展只能自生自灭，犹如失根的企业。

放着最重要的市场不顾，多年来蔡政府另行推动所谓的“新南向政策”，企图分散大陆市场。但是6年来投下庞大资源，却一直拿不出重大成效。

2016年新南向18国占台湾出口21.2%，双边贸易顺差226亿美元。到了去年，该18国占台湾出口比重降为20.3%，贸易顺差萎缩到126亿美元，不进反退。另外，在马政府时代，与新加坡、新西兰签了经济合作协定，新南向政策6年则交了白卷。RCEP去年实施之后，让台湾对外出口处于更不利的地位，显示出当前政府的施政完全失灵。

在美中对立更趋严峻的情势下，美国大企业受到拜登政府的压力，要求其代工厂将组装基地从大陆移出；最近台湾代工厂的供应链也受到指示，必须跟着客户迁徙，某些上游零组件业者自行组团至东协寻找合适生产地点。韩国政府为了协助其产业外移，在越南开发工业园区，向当地政府争取较好条件，提供其国内企业在海外有一安定的生产据点。与之相较，在“新南向政策”的口号下，台湾政府却是怠惰无有作为，一任企业如无头苍蝇，四处乱闯。

马政府时代，经济政策将台湾定位为“全球创新中心、亚太经贸枢纽、台商营运总部”。所谓台商营运总部意即协助台商以台湾作为支援其海外人才、资金、技术、管理的基地，政府并致力于与国际经贸伙伴洽签经济合作等协定，为海外台商打造良好经营环境；台湾成为台商的根，提供台商在外打拚的养分。但是在蔡政府执政之下，只会将企业当提款机，去年政府税收超征近4950亿新台币（约216亿新元），其中60%来自企业营利事业所得税，对企业发展却不予闻问，台商一到海外投资就如同断了根，怪不得这政府会失掉了民心。

（作者为台湾前经建会主委、前经济部长）