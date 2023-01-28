美国亚裔拥枪自保渐成趋势

来源：美国之音

美国最近接连发生的两起亚裔为凶嫌的大规模枪击事件，导致近20人丧生，并引发了对枪支管制和亚裔拥枪的讨论。有数据显示，一向被视为在全美拥枪率较低的亚裔群体，自新冠疫情大流行以来出现了日益增长的购枪保安全的趋势。

疫情期间亚裔购枪比率大幅度升高

“我们了解到，2020年，有2150万次（购枪）背景调查，我们发现2020年购买枪支者中有超过840万或40%的人是首次购买枪支。我们还看到，购买枪支的亚裔美国人增加了43%。”美国国家射击运动基金会 (NSSF) 公共事务负责人马克·奥利瓦说。

NSSF是代表美国枪支弹药制造商、分销商和零售商的美国枪支行业交易协会。

由于美国1986年的一项立法《枪支拥有者保护法》，使得美国没有一个“可以告诉你谁是枪支拥有者”的国家枪支登记系统。该组织为弥补这一不足，从2020年开始对全美枪支零售商进行定期调查，并看到了近年来购买枪支人数增加的趋势。

“在2021年，我们看到进入枪店的顾客中有27.1%是亚裔美国人。我们仍在等待2022年调查的最终结果，”奥利瓦说。

奥利瓦表示，全美2019年枪支销售背景调查总数为1320万次，2020年跃升到2150万次，2021年有所回落，为1850万次；2022年，继续回落，为1640万次。

“所以我们看到的是，购枪数量开始逐渐减少，回到我们认为新常态的状态。人们仍在继续以比2019年高得多的速度购买枪支。我们认为，其中许多是出于对人身安全的担忧。” 奥利瓦说。

亚裔社区不再对枪击问题免疫

加州是最近两起亚裔为凶嫌的大规模枪击事件发生的地方。2020年，汤姆·阮（Tom Nguyen）看到歧视亚裔和LGBTQ的仇恨案件、以及申请购买枪支人数的增加，于是创办了洛杉矶枪手学校（LA Progressive Shooters），帮助第一次拥有枪支的人“揭开枪支的神秘面纱”。

但这一次的大规模枪杀事件却是亚裔杀害亚裔。

“它告诉我，作为一个社区，我们不再对这些问题免疫，”汤姆·阮说。但他认为，在这些案件中作为根源的文化心理因素超过了枪支的作用。

“愤怒的男人想要消除他们的挫败感，无论他们有什么问题，他们伸手就去拿枪，”汤姆·阮说。“我们社区通常在文化上很保守，谈论心理健康是一种耻辱和禁忌，谈论任何类型的家庭或个人危机或我们遇到的问题都是一种羞耻和禁忌。因此，我们不愿意公开谈论我们的社区，这是一个问题。我认为这就是当这种情况发生时更令人震惊的原因吧。”

“并不奇怪的是，我们社区的老人可能感到与世隔绝、感到孤独，可能他们觉得有些事情需要报复。你知道，没有一种健康的方式来处理这些东西，”汤姆·阮说。“根本问题是导致他们愤怒和暴力的原因，然后他们伸手去拿最方便的东西，那就是枪。如果我们将枪支排除在外，这并不能消除这些人所感受到的愤怒，他们会找到其他东西用其他方式来猛烈抨击他们认为应对他们感受负责的人。”

加州和纽约是全美对枪支管理最严格的州

汤姆·阮说，在加州购买枪支需首先参加获得枪支安全证书的30道题目笔试。

“很简单，就好像开车考笔试一样，做一个笔试你就可以买一把枪了。” 汤姆·阮说。“一把高质量枪支的起始价约为500美元，你还要支付47美元的注册费。然后你有10天的等待时间才能取货。他们会进行背景调查。过了10个工作日你回来，就可以拿你的枪了。”

但这只是允许你可以在家拥有枪支。要携带上街还必须申请隐藏携带许可证（Conceal Carry Permit），“这在过去几乎不可能在加州的大都市区，如洛杉矶和旧金山带枪。 ”汤姆·阮说。“但最高法院最近宣布，他们在去年6月做出了一项裁决，取消了一项跟纽约类似的限制，现在人们可以更容易申请在公共场合携带隐藏武器。但是你需要接受额外的培训并向当地的治安官或警察局申请才能做到这一点。”

古角是原位于曼哈顿的乔维诺枪店老板，他称自己为首位在美国经营枪店的华人。2020年5月疫情爆发后结束了25年的生意，目前仍从事与枪支相关的法律服务。他说疫情一开始他就见证了华人购枪的踊跃。

“我是最好的见证人了。疫情开始以来，中国人（华人）申请抢牌在我这里要排队。就是说疫情一开始发展，4月份，5月份，我是5月份撤退的，但是那个时候我门口都排队，每天都有几十人排队申请枪支。” 古角说。“现在我估计纽约有枪牌的人数大概是5万多个。这2年里面增加了1万多个。”

他说，纽约是全美对枪支管制最为严厉的州。要购枪首先要向警察局申请。

“批准了以后他们会通过电邮给你叫到警察局去领枪证。这是你第一次去警察去，把枪证领回来以后，在30天里面要买枪，买了枪以后你要在3天内跟他约时间去验枪，把这个枪的序列号码、型号打进去。那么然后你才可以正式在家里或者去打靶。这个整个过程通常要2年时间。”

但同样的，在纽约有枪不等于可以持枪上街。古角说，申请随身带枪牌要上16个小时的课，外加2个小时的训练。即便如此，“也只限于在马路上和在自驾车内携带，仍不允许持枪进入包括公交车在内的公共场所。”古角说。

古角表示，目前纽约曼哈顿没有枪店，布鲁克林有一家，而长岛却有三家枪店，而且老板都是华人。此外，纽约市五个区都有靶场。

古角认为，华人购枪热会持续下去。“将来这个社会，随着治安的日益恶化，将来根据我的经验，根据我现在的这个估计，将来是越来越多的华人会申请枪牌。”

古角说，他有句名言，“枪不杀人，人杀人，是我提倡出来的，30年以前，我就在报纸上这样说。”古角表示：“枪本身只是工具，我们好人拿来自卫，好人拿来制服犯罪，坏人拿了偷来的抢去进行犯罪。”