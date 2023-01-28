普京会否参选2024？ 接班人们动向如何？

来源：香港01

作者：刘燕婷

2022年俄乌战争爆发后，普京屡被病危、政变的风声围绕，此一舆论氛围少不了西方媒体的推波助澜，却也与俄乌战争的持续难止有关。

首先，由于俄军无法在乌克兰取得速胜，俄罗斯的在乌战略目标又持续变化，关于俄军内部权斗的风声自是甚嚣尘上，包括国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）失宠、总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）失势、车臣领导人小卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）强势上位、瓦格纳领导人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）夺权、末日将军苏罗维金（Sergey Surovikin）崛起又失势等，可谓不一而足、五花八门。

至于普京，其身为特别军事行动发起人，自然位处舆论风暴核心，相关的话题类型又可分为“罹癌”与“政变”两种风格：罹癌通常传递普京无法理性决策、命不久矣等叙事，政变则往往强调俄军在战场的失利，以及克里姆林宫的严重内斗。两种叙事殊途同归，最终都是导向俄军攻势难再持续、普京政权即将垮台的陈腔滥调，后者甚至都不用等到俄乌战争爆发，便已在西方媒体上氾滥多时。

然而尽管西方的舆论战动作明显，夸大渲染的痕迹清晰可见，其所依据的现实依旧不容忽视：俄军表现确实不如预期，莫斯科亦内部为此相互批评指责，普京决策更是受到质疑。归根结底，不论俄乌战争是否于长远有利俄罗斯，普京政权皆已为此伤痕累累。

进入2023年，俄罗斯政坛面临两个关键问题：第一，普京是否竞选2024年俄罗斯总统；第二，克里姆林宫的政治精英如何行动。两大问题可能引发一系列人事变动，影响俄罗斯未来十年的国家走向。

普京与2024年总统大选

首先是普京的政治生涯规划。俄罗斯于2022年举行了修宪公投，在制度上为普京的连任大开绿灯，只要其有意愿且成功当选，将可担任总统直至2036年。

故在2022年俄乌战争爆发前，各方普遍预测俄罗斯政坛存在两种可能：第一，普京将投入2024年的总统大选，且也将毫无意外顺利连任，只是其年岁已高，应会在2036年前安排指定的接班人浮出水面；第二，普京将推出接班人参加2024年总统大选，自己则退居国安系统担任“影武者”，不参选也不立即交权，而是仿效哈萨克前期的纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）模式，以亲信大规模掣肘接班人团队，继续掌握部分俄罗斯国政。而俄乌战争的爆发，其实对上述两者都增加了说服力。

首先，战争导致俄罗斯遭受国际孤立，并被沉重制裁压身，即便短期之内不会经济崩溃，亦不会政治解体，却必然风波不断。俄乌战争虽可能在2023年结束，西方与俄罗斯的互动却不易迅速正常化，换言之，各式针对俄罗斯的政经处罚，极可能延伸至2024年、甚至2025年。在此期间贸然更换领导人，或将导致政局不稳、国家动荡，且普京与其团队也可能担忧政权轮替下的秋后算帐，故应会竭力巩固执政根基、聚拢多数政治精英的支持，决然投入2024年大选，延续战时体制度过这一危机。

然而，有鉴于战争在一定程度上挫伤了普京政权，普京即便有心投入，也可能难以获得稳定的精英支持。在此情况下，普京将有一定机率被迫弃选，进而改推其他候选人参与2024年的总统大选，以满足多数政治精英的意向，同时避免过度逞强导致自取其辱。至于要推出何者作为候选人，与克里姆林宫的政治倾轧息息相关。

俄乌战争爆发以来，俄罗斯虽不到西方渲染的政变程度，其政治精英却也不是铁板一块，尤其2022年9月哈尔科夫大反攻、11月俄军撤出赫尔松等事件发生后，部分精英愈发坚信，有必要考虑“止损”特别军事行动，停下不现实的进攻、与乌克兰务实谈判，并在实事求是的脉络下，考虑同意撤出部分在乌占领地。秉持这一立场的精英群多由技术官僚、军队及安全部门的中层官员组成，在其看来，战争发展证明了俄军在乌克兰的能力有限，莫斯科应暂停升级战争、考虑更加现实的政治解决方案。

然伴随战争持续难止，也有一部分精英认为，俄罗斯不仅要加大在乌克兰的军事投入，还要从根本上重组自己的政治和经济体系，同时“矫正”过度亲西方的政坛与民间风气。这一精英群包括军队与安全部门官员，以及立场鹰派的政治人物，有别于温和派对战争的升级表示悲观，认为所谓“胜利”机会渺茫，鹰派精英们坚信，俄乌战争既是危机，也是强制国家突破的转机。

若普京未能参选2024年大选、改为推荐候选人，鹰派与温和派其实皆有机会，端视当下两阵营的倾轧程度如何。而决定两方强弱的箇中关键，自然还是战情发展，以及俄罗斯的政治风向。

战争动员下的政治精英们

当然从眼下的俄罗斯社会氛围、政坛风向来看，普京出战2024年大选的可能性还是非常高。

如前所述，与西方媒体渲染的不同，普京政权距离崩溃还相当遥远。战争开始不久后，普京便开始推动国家与公共领域的军事化，打压反战势力与相关舆论，同时持续巩固强硬的反西方叙事；而针对特别军事行动的目标变化，其更是秉持不认输、不放弃、不承认失败的宣传主轴，竭力要缓冲战情起伏所激化的精英立场分歧。

在此过程中，大众媒体、文化界和教育界自是政府第一波动员的宣传口，要从各角度为这场战争辩护；Telegram上的俄罗斯军事博主和评论员也表达了对战争的支持，并展现出比正规媒体更强大的情感力量，只是其中也有不少批评俄军“不够积极”的声音，在某种程度上超出了普京政权的宣传框架，但后者不得不选择性容忍，因为博主们至少展现了亲普京、支持战争的立场。相较之下，面对批评战争的舆论，俄罗斯政府的反制手段便相当雷厉风行，例如反对派政治人物亚辛（Ilya Yashin），便因发表“俄军应对布查大屠杀负责”的言论，而被判处8年半有期徒刑。截至今日，俄罗斯已有近400人因反战活动而受到刑事指控，有5,500多人被罚款、拘留或禁止从事某些活动。

虽说真诚相信、积极支持特别军事行动的民众并非多数，但整个俄罗斯社会显然正被战争动员所笼罩。在缺乏有效反对党的情况下，公开的反战叙事只会被国家暴力陆续一网打尽，故人们不得不默许莫斯科升级战争投入，部分政治精英也为了自身政治前途，开始“有所为有所不为”，既希望保住现有地位，也期望在普京任期之末，求得鲤鱼跃龙门的机会。

以前总统、前总理和国家安全会议副主席梅德韦杰夫为例，其本是俄罗斯改革派代表，却在此次战争爆发后展现了强硬姿态，不仅常与西方领导人唇枪舌剑，还屡在核议题上的张牙舞爪。究其策略，明显是以孤立主义、民粹主义叙事，将俄罗斯的困境全数归究于外部势力，既符合克里姆林宫的战争宣传，也为其个人争取到极高曝光度。12月26日，普京任命梅德韦杰夫担任新设的俄罗斯联邦军事工业委员会第一副主席一职，显然是对其努力予以肯定，原本已被认为接班无望的梅德韦杰夫，似乎又获得了复起之机。

俄罗斯总统办公厅第一副参谋长基里延科（Sergey Kiriyenko）亦然。其曾在35岁时成为俄罗斯史上最年轻总理，如今则被普京任命负责乌克兰顿巴斯俄占区相关事宜，本被视作改革派一员的他，也开始大谈消灭乌克兰法西斯与纳粹。2022年5月5日，基里延科访问了俄占马里乌波尔市，参加手持苏联国旗的“安雅奶奶”（Babushka Anya）雕像揭幕仪式，并表示“安雅奶奶是整个俄罗斯世界的祖国象征”；6月6日，基里延科访问了俄占赫尔松，就举行入俄公投一事与当地亲俄代表进行会谈。尽管基里延科并未直接参与特别军事行动，却已利用这一事件，成功提升了政治地位。

被视作接班人选之一的国家杜马议长沃洛丁（Vyacheslav Volodin），则不仅展现了鹰派立场，还在某种程度上定调了宣传风向。2022年2月24日，俄罗斯发起了特别军事行动，彼时沃洛丁便表示，这场行动的目的是“保护生活在乌克兰的人民”、“使乌克兰非军事化，是我们能够防止欧洲发生战争的唯一途径”。此后，其更陆续发表“反战俄罗斯人是叛徒”、“乌克兰已失去作为一个国家存在的能力”、“乌克兰被北约占领并成为美国殖民地”等言论，巩固了舆论支柱的地位。

然而，并非所有政治精英都倒向鹰派，同被视作普京接班人选的总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、莫斯科市长索比亚宁（Sergey Sobyanin）便展现了沉默姿态。索比亚宁于3月在莫斯科出席支持特别军事行动的集会，并在6月前往卢甘斯克，但其并未穿军装、也未呼吁粉碎纳粹，米舒斯京则完全回避了战争相关话题。

两人的沉默当然会减损曝光度，并有见罪普京的政治风险，但其所求或许更为深远：战争只是暂时的，俄罗斯终有一日要与西方、乃至乌克兰恢复关系，届时若是梅德韦杰夫等鹰派主政，或许无法取信西方与乌克兰；但若由在战争期间保持低调、宛如白纸的自己担任总统，或许会更有活动空间。

进入2023年，不仅普京面临如何布局2024年大选的问题，各方精英也将持续探索与调整自身定位。这场战争既对普京政权产生作用，也将让有意参与后普京时代的“接班人”们浮出水面。