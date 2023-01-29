跛鸭效应下的台湾内阁改组

来源：台湾《联合报》

作者：杨泰顺

总统大权在握，利益追逐者蝇聚依附，使得总统颇有君临天下之势。但民选总统有固定任期，当任期即将届满又无法连任时，依附者为求保全利益，必然会开始布局转投可能的继任者。此时的总统虽依然在位，但却常尴尬地发现，权势已不如过往般的风生水起。西方学者称此为“跛鸭效应”，讥其再难大步迈前的窘境。

政府首长的有限任期，是民主制度的重要设计，产生的跛鸭效应，则是人性的自然反应。美国行宪两百余年，跛鸭很少出现例外；台湾仅仅历经四位民选总统，媒体人也观察到此一效应历历在目，现任的蔡英文总统当然也难逃此一魔咒。

面对跛鸭宿命，历来的掌权者通常有两种可能的选择：一是顺势而为，另一则为巩固权势用尽心机。以前者而言，任期无多的总统虽然不能再翻云覆雨，但因无续任压力，反倒可以利用剩余任期，推动过去不敢碰触的政策。例如，奥巴马在第二任期时，果决恢复与古巴的外交关系，如此不惧保守选民的反弹，恐怕也只因没有后顾之忧才敢提出。但跛鸭流失的权势，当然也使得政策推动面临更多阻力，如奥巴马提出的枪支管制法案便惨遭杯葛。但无论如何，敢展现勇气进行政策改革的跛鸭，应该可以赢得历史定位。

另类的跛鸭，便是企图利用仍然掌控的权力，致力巩固自己的政治影响力，甚至盘算退职后的个人利益。由于这类作为等同挑战人性的自然倾向，跛鸭总统须以更大的利益来交换依附者的忠诚，甚至牺牲国家利益与民主价值在所不辞。这是为何，第二任期的总统声望往往不如第一任期，贪渎传闻也更是甚嚣尘上。

蔡英文总统任期仅剩不到两年，跛鸭效应降临已是现在进行式。值此之际，行政院因九合一败选提出总辞，由于人事决定政策的走向，让我们有机会观察，蔡总统究竟是属于第一类怀抱政策理想的跛鸭，还是属于第二类，仅为巩固个人权势而不计代价的领导者？

无庸讳言的是，观察内阁改组的过程，似乎反复验证总统的施政重心乃以巩固权势为考量。例如，在征询陈建仁组阁前，总统竟与请辞待命的苏贞昌先行密会商定各项内阁人事，连院长最重要的幕僚长—行政院秘书长，也在该会议拍板定案，完全不尊重继任者的想法。总统如此迁就苏院长，无不希望他多年经营的政治人脉，不要在未来两年站在自己对立面。但总统岂不知道，宪法规定内阁人事由新阁揆决定，如此贬抑新院长为光杆司令，让新院长情何以堪？

此外，民进党最大派系的新潮流与次大派系的正国会，在新阁中分居要津，显然也是派系妥协的结果。人事安排既然着重派系妥协，政策方向或败选检讨便沦为形式。如论文抄袭是民进党败选的主因，但陈建仁曾涉及挂名抄袭，郑文灿甚至因此被取消学位，却无碍于他们分居内阁第一、二把手。此外，国安威胁、能源短缺、农产行销、气候变迁等均是台湾未来两年所将面临的重大挑战，但摆在位置上的，却很难显现政府有面对问题的决心。

赖清德代表民进党参选2024总统大位似乎已是定局，但继任者过早定案，无疑让跛鸭总统更感威胁。此次内阁总辞与改组过程荒腔走板，或许便因新太阳让在位者乱了手脚。

作者为文化大学政治研究所教授